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झारखंड में जनगणना की धीमी रफ्तार, जनगणना निदेशक प्रभात कुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताई वजह

रांची: झारखंड सहित पूरे देश में जनगणना 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं. डिजिटल माध्यम से झारखंड में इसकी शुरुआत 1 मई 2026 से हो चुकी है. पहले चरण में 1 मई से 15 मई तक स्व-गणना (Self Enumeration) और 16 मई से 14 जून 2026 तक घर-घर सर्वेक्षण होगा.

स्व-गणना की धीमी रफ्तार

शुरुआती छह दिनों में झारखंड में स्व-गणना की गति काफी धीमी रही है. मात्र 35 हजार लोगों ने ही अपना डेटा ऑनलाइन दर्ज किया है. भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा भागीदारी रांची जिले की है, जहां 6041 लोगों ने स्व-गणना की. दूसरे स्थान पर पूर्वी सिंहभूम (3049) है, जबकि सबसे कम लोहरदग्गा जिले में सिर्फ 426 लोगों ने हिस्सा लिया.

प्रभात कुमार से बात करते संवाददाता भुवन किशोर झा (ETV Bharat)

निदेशक का बयान- टालने की प्रवृत्ति है वजह

जनगणना निदेशालय के निदेशक प्रभात कुमार ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि लोगों की उदासीनता नहीं, बल्कि काम को आगे टालने की आम प्रवृत्ति इसके पीछे हो सकती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि 15 मई तक समय बचा है और स्वैच्छिक प्रक्रिया होने के कारण संख्या में इजाफा होगा.

जागरूकता बढ़ाने के निर्देश

प्रभात कुमार ने बताया कि सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्व-गणना की वर्तमान स्थिति का आकलन कर अपने-अपने जिलों में तेजी लाएं. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक, खासकर पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.