जनगणना के लिए रहे तैयार, हिमाचल में 16 जून से पहला चरण
हिमाचल में जनगणना 2027 दो चरणों में होगी. 16 जून से पहला चरण शुरू होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 6:46 PM IST
शिमला: भारत की जनगणना हर 10 वर्ष में आयोजित की जाती है, जिसके तहत देश की जनसंख्या से जुड़े विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं आवासीय आंकड़े संकलित किए जाते हैं. हिमाचल में आगामी जनगणना 2027 भी दो चरणों में संपन्न होगी. पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना और दूसरा चरण जनसंख्या गणना का होगा. जिसमें पहले चरण में 16 जून से 15 जुलाई तक चलाया जाएगा. इस दौरान राज्य के हर मकान एवं परिवार से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी. यह चरण विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
बता दें कि भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1872 से मानी जाती है और दशकीय जनगणना की यह परंपरा पिछले डेढ़ सौ वर्षों से अधिक समय से लगातार जारी है. जनगणना के माध्यम से सरकार को जनसंख्या, परिवारों, आवासीय स्थिति, मूलभूत सुविधाओं एवं संसाधनों के वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं.
स्व-गणना की भी मिलेगी सुविधा
इस बार लोगों की सुविधा के लिए स्व-गणना (Self Enumeration) की व्यवस्था भी की गई है. निवासी 1 जून से 15 जून तक se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे. इससे लोगों को अपने सुविधाजनक समय पर जानकारी भरने का अवसर मिलेगा और प्रगणकों के कार्य में भी आसानी होगी.
33 प्रश्नों के आधार पर होगा सर्वे
पहले चरण में आवासीय स्थिति, मूलभूत सुविधाओं और परिवार के पास उपलब्ध परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी. इसके लिए कुल 33 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, जिनमें मोबाइल नंबर से संबंधित प्रश्न भी शामिल है. प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के सफल संचालन के लिए 20,630 प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी. इनके प्रशिक्षण के लिए नेशनल ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर एवं फील्ड ट्रेनर स्तर के कार्यक्रम सभी जिलों में पूरे किए जा चुके हैं. अब प्रगणक एवं पर्यवेक्षक प्रशिक्षण 1 जून से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा.
डिजिटल माध्यम से होगा डेटा संकलन
जनगणना 2027 का पहला चरण पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित किया जाएगा. डेटा संकलन के लिए विशेष रूप से विकसित HLO (House Listing Operation) मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा. इसके माध्यम से रियल टाइम डेटा अपलोडिंग, त्रुटियों में कमी, बेहतर निगरानी और त्वरित संकलन संभव होगा.
लोगों से सहयोग की अपील
हिमाचल की जनगणना कार्य निदेशक दीप शिखा शर्मा ने लोगों से जनगणना में भागीदारी लेने, अपनी सही और सटीक जानकारी देने की अपील की है. दीप शिखा शर्मा ने कहा, 'हिमाचल प्रदेश में जनगणना का प्रथम चरण जिसमें मकानों की गणना और सूचिकरण से वह 16 जून से 15 जुलाई तक चलेगा. जिसमें मकान की गणना और उससे संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे. ये सभी प्रश्न आधिकारिक रूप से प्रकाशित किए गए हैं. लोग जनगणनाकारों को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएं तथा स्व-गणना पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करें'.
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