ETV Bharat / state

सुकमा के पूवर्ती में जनगणना रिकॉर्ड समय में पूरा, शिक्षक को कलेक्टर ने किया सम्मानित

सुकमा के पूवर्ती में जनगणना रिकॉर्ड समय में पूरा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुकमा : घने जंगल, दुर्गम पहाड़ी और कभी भय व्याप्त सुकमा जिले का पूवर्ती गांव नई पहचान गढ़ रहा है. पूवर्ती ने जिले में एक अनूठी मिसाल कायम करते हुए जनगणना के प्रथम चरण का कार्य सबसे पहले और रिकॉर्ड समय महज तीन दिनों में पूरा कर दिखाया. इस उपलब्धि के पीछे सहायक शिक्षक एवं प्रगणक जवाराम पटेल का योगदान रहा.

शिक्षकों के समर्पण से मिली सफलता

शिक्षकों के समर्पण और अथक मेहनत ने यह साबित कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हो तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी राह नहीं रोक सकतीं. कलेक्टर अमित कुमार ने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए जवाराम पटेल को कलेक्टर कक्ष में सम्मानित किया. यह सम्मान केवल एक व्यक्ति के प्रयासों का नहीं, बल्कि उस बदलते विश्वास और नई सोच का प्रतीक है, जो अब बस्तर के दूरस्थ गांवों में भी पनप रही है.

सुकमा के पूवर्ती में रिकॉर्ड समय में जनगणना पूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चुनौतीपूर्ण काम को किया पूरा

जवाराम पटेल बताते हैं कि उनका कार्यक्षेत्र ग्राम पुवर्ती था, जहां लगभग 950 से अधिक जनसंख्या और 234 मकान हैं. गांव में 2 आंगनबाड़ी केंद्र और 1 स्कूल संचालित है. पहली नजर में यह एक सामान्य आंकड़ा लग सकता है, लेकिन जब इन आंकड़ों के पीछे की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझा जाए, तो यह कार्य किसी चुनौतीपूर्ण मिशन से कम नहीं था.