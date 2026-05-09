उन्नाव में स्व-गणना अभियान 21 मई तक, 7500 कर्मचारी तैनात
स्व-गणना अभियान से नागरिक स्वयं और अपने परिवार का ऑनलाइन पंजीकरण खुद कर सकेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 8:32 PM IST
उन्नाव: जनगणना के तहत चल रहे स्व-गणना अभियान को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने प्रेस वार्ता कर प्रगति और तैयारियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि स्व-गणना कार्यक्रम 7 मई से शुरू हो चुका है, जो 21 मई तक संचालित किया जाएगा. प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ना है ताकि नागरिक स्वयं और अपने परिवार का ऑनलाइन पंजीकरण आसानी से कर सकें.
जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए जिले में लगभग 7500 प्रगणक और सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं. ये सभी कर्मचारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने तथा उन्हें स्व-गणना प्रक्रिया में सहयोग देने का कार्य कर रहे हैं. यह अभियान केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनभागीदारी का बड़ा माध्यम है, जिसमें हर नागरिक की सहभागिता जरूरी है. इस लिए प्रशासन द्वारा अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
डीएम ने बताया कि समाज के अलग-अलग वर्गों को जोड़ने के लिए थीम आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इनमें जनप्रतिनिधि, किसान, शिक्षक, चिकित्सा कर्मी, मीडिया प्रतिनिधि और अन्य सामाजिक संगठनों को शामिल किया जा रहा है. शुक्रवार को मीडिया कर्मियों को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था ताकि अभियान की जानकारी आम जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंच सके.
ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान को मजबूत बनाने के लिए पंचायत सहायकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. पंचायत भवनों में गांव के लोगों को बुलाकर उन्हें स्व-गणना की प्रक्रिया समझाई जा रही है और ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है. वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के सभापति, वार्ड पार्षद, टैक्स कलेक्टर और अन्य कर्मचारियों को भी अभियान में सक्रिय रूप से लगाया गया है.
जिलाधिकारी ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निकायों के वाहनों में ऑडियो क्लिपिंग्स चलाई जा रही हैं. इसके अलावा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और बाजारों में होर्डिंग्स, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री लगाई गई है ताकि अभियान की जानकारी अधिकतम लोगों तक पहुंच सके.
डीएम घनश्याम मीणा के मुताबिक, प्रशासन इस अभियान को एक महाअभियान के रूप में चला रहा है. इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के “हर व्यक्ति को जोड़ने” के संकल्प को साकार करना है. उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है के वे स्व-गणना अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपने परिवार का पंजीकरण स्वयं कर जनगणना प्रक्रिया को सफल बनाएं.
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