जनगणना 2027 : खुद से इस तरह करें जनगणना, आसान प्रक्रिया से घर बैठे कर सकते हैं पूरा आवेदन
16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना आप आसानी से कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 9:55 PM IST
वाराणसी : जनगणना 2027 के द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) की शुरुआत हो गई है. अगर आपने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो अब आपको अपने परिवार की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
जिला प्रशासन की तरफ से इस सुविधा का लाभ उठाते हुए 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना आप आसानी से कर सकते हैं. स्व-गणना केवल एक ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनगणना में आपकी प्रत्यक्ष सहभागिता का मौका है.
स्व-गणना कैसे करें? आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाकर अपना राज्य उत्तर प्रदेश चुनें. लॉगिन एवं मोबाइल सत्यापन करें.
अपनी पसंदीदा भाषा चुनें. मोबाइल नंबर एवं कैप्चा दर्ज कर OTP के माध्यम से सत्यापन पूरा करें.
अपने निवास स्थान की पुष्टि करें : यदि आपका मोबाइल नंबर प्रथम चरण (HLO) में दिए गए मोबाइल नंबर से मेल खाता है, तो प्रश्नावली सीधे खुल जाएगी. अन्यथा मानचित्र (Map Interface) के माध्यम से जनपद वाराणसी, उप-जिला, गांव/नगर तथा निकटवर्ती पहचान-चिह्न (Landmark) का चयन कर अपने निवास स्थान की पुष्टि करें.
परिवार की जानकारी भरें : परिवार के सभी सदस्यों से संबंधित प्रश्न 1 से 6 तथा डैशबोर्ड पर उपलब्ध प्रश्न 7 से 40 तक की जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और सहेजें. परिवार की समीक्षा करें विकल्प पर क्लिक कर सभी प्रविष्टियों की भली-भांति जांच कर लें. ध्यान दें कि अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद विवरण में संशोधन संभव नहीं होगा, संतुष्ट होने पर 'परिवार का विवरण प्रस्तुत करें' पर क्लिक करें.
अपनी SE ID सुरक्षित रखें : सफलतापूर्वक स्व-गणना पूरी होने पर आपको 'P' से शुरू होने वाली 11 अंकों की विशिष्ट SE ID प्राप्त होगी. इसे सुरक्षित रखें तथा घर के अन्य सदस्यों के साथ भी साझा करें.
घर आये कर्मी के लिए करें ये काम :
- जनगणना कर्मी (प्रगणक) के घर-घर भ्रमण के दौरान अपनी SE ID अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं.
- प्रगणक द्वारा अपने मोबाइल एप्लीकेशन में SE ID का सफल मिलान किए जाने पर आपकी स्व-गणना के माध्यम से दर्ज जानकारी का सत्यापन एवं स्वीकार किया जाएगा.
- यदि किसी कारणवश SE ID का मिलान नहीं हो पाता है, तो प्रगणक द्वारा आपके परिवार की जानकारी पुनः संकलित की जाएगी.
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