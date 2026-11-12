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जनगणना 2027 : खुद से इस तरह करें जनगणना, आसान प्रक्र‍िया से घर बैठे कर सकते हैं पूरा आवेदन

जनगणना 2027. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : जनगणना 2027 के द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) की शुरुआत हो गई है. अगर आपने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो अब आपको अपने परिवार की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

जिला प्रशासन की तरफ से इस सुविधा का लाभ उठाते हुए 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना आप आसानी से कर सकते हैं. स्व-गणना केवल एक ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनगणना में आपकी प्रत्यक्ष सहभागिता का मौका है.

स्व-गणना कैसे करें? आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाकर अपना राज्य उत्तर प्रदेश चुनें. लॉगिन एवं मोबाइल सत्यापन करें.

अपनी पसंदीदा भाषा चुनें. मोबाइल नंबर एवं कैप्चा दर्ज कर OTP के माध्यम से सत्यापन पूरा करें. अपने निवास स्थान की पुष्टि करें : यदि आपका मोबाइल नंबर प्रथम चरण (HLO) में दिए गए मोबाइल नंबर से मेल खाता है, तो प्रश्नावली सीधे खुल जाएगी. अन्यथा मानचित्र (Map Interface) के माध्यम से जनपद वाराणसी, उप-जिला, गांव/नगर तथा निकटवर्ती पहचान-चिह्न (Landmark) का चयन कर अपने निवास स्थान की पुष्टि करें.