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पंचकूला में जनगणना-2027 की गणना दो चरणों में होगी, वेबसाइट के जरिए भी दी जा सकेगी जानकारी

पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला के मुख्य जनगणना अधिकारी सह उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि जनगणना-2027 दो चरणों में की जाएगी. प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की जाएगी, जिसके लिए जिला पंचकूला में 581 हाउस लिस्टिंग ब्लाॅक्स बनाए गए हैं, जिसमें 747 प्रगणक एवं पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. उपायुक्त सतपाल शर्मा ने यह जानकारी आज, 15 अप्रैल को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए दी. इस अवसर पर नगराधीश एवं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी जागृति और जिला जनगणना समन्वयक मधु यादव भी उपस्थित रही.

मकान सूचीकरण गणना 1-30 मई तक: मुख्य जनगणना अधिकारी सह उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि जिला पंचकूला में 10 फील्ड ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं, जो कि सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण करवा रहे हैं. 22 अप्रैल 2026 तक सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा. बताया कि पहले चरण के तहत हरियाणा में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक करवाई जानी है.

जनसंख्या गणना का दूसरा चरण: उपायुक्त ने बताया कि दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी. यह चरण पूरे भारतवर्ष में 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक करवाया जाना है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की जानकारी प्राप्त की जाएगी. बताया गया कि जनगणना-2027 में सरकार द्वारा स्वं गणना की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो हरियाणा राज्य में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उपलब्ध होगी. उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक वेबसाईट se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी भर सकता है. उन्होंने कहा कि नागरिक जिस जगह पर रह रहे हैं, उसी जगह की लोकेशन स्वं गणना पोर्टल पर भरें. जानकारी भरने के पश्चात एक 11 डिजिट का स्वं गणना आईडी नंबर जनरेट होगा. जब प्रगणक उनके घर पर आएंगे, तब यह आईडी उनको प्रदान करनी होगी. इसके अतिरिक्त प्रगणक के आईडी कार्ड को QR कोड से स्कैन किया जा सकता है.

स्वं गणना प्रपत्र में लगभग 33 प्रश्न शामिल: जिला के मुख्य जनगणना अधिकारी ने बताया कि स्वं गणना प्रपत्र में लगभग 33 प्रश्न शामिल होंगे, जिनमें परिवार के सदस्यों का विवरण, मकान का प्रकार एवं स्थिति (ग्रामीण/शहरी), पेयजल, बिजली, स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा एंव सामाजिक-आर्थिक जानकारी और मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य है.