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जनगणना 2027; मेरठ में ऑनलाइन स्व-गणना के लिए डाइट छात्रों ने नुक्कड़ नाटक से किया जागरूक

मेरठ में स्व-गणना को लेकर डाइट के छात्र-छात्राओं का नुक्कड़ नाटक ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: जनगणना 2027 के दूसरे चरण (जनसंख्या गणना) के अंतर्गत चल रही ऑनलाइन स्व-गणना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए मेरठ में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है. आज नगर निगम कार्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) और जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नागरिकों को स्व-गणना की प्रक्रिया और इसके फायदों से अवगत कराया. वहीं, जिलाधिकारी कार्यालय पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर भी लोग उत्साहपूर्वक सेल्फी लेते और अभियान से जुड़ते नजर आए.

मेरठ (Video Credit; ETV Bharat) उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत स्व-गणना की प्रक्रिया 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक चल रही है. इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक गणनाकर्मी घर-घर जाकर आंकड़े जुटाएंगे और 5 से 9 जनवरी 2027 तक रिवीजनल राउंड आयोजित किया जाएगा.

नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए लॉगिन कर 40 प्रश्नों का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं. पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने के बाद जनरेट होने वाली Self-Enumeration ID को सुरक्षित रखना होगा और गणनाकर्मी के घर आने पर साझा करना होगा. नुक्कड़ नाटक (Photo Credit; ETV Bharat)