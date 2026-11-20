जनगणना 2027; मेरठ में ऑनलाइन स्व-गणना के लिए डाइट छात्रों ने नुक्कड़ नाटक से किया जागरूक
जनगणना के प्रति जागरूकता के लिए नगर निगम, CCSU और DM ऑफिस में हुआ नुक्कड़ नाटक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 11:46 AM IST
मेरठ: जनगणना 2027 के दूसरे चरण (जनसंख्या गणना) के अंतर्गत चल रही ऑनलाइन स्व-गणना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए मेरठ में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है. आज नगर निगम कार्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) और जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नागरिकों को स्व-गणना की प्रक्रिया और इसके फायदों से अवगत कराया. वहीं, जिलाधिकारी कार्यालय पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर भी लोग उत्साहपूर्वक सेल्फी लेते और अभियान से जुड़ते नजर आए.
उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत स्व-गणना की प्रक्रिया 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक चल रही है. इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक गणनाकर्मी घर-घर जाकर आंकड़े जुटाएंगे और 5 से 9 जनवरी 2027 तक रिवीजनल राउंड आयोजित किया जाएगा.
नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए लॉगिन कर 40 प्रश्नों का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं. पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने के बाद जनरेट होने वाली Self-Enumeration ID को सुरक्षित रखना होगा और गणनाकर्मी के घर आने पर साझा करना होगा.
डॉ. धीरेंद्र सिंह, प्रवक्ता व फैसिलिटेटर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), ने बताया कि जब नागरिक पोर्टल के माध्यम से अपनी डिटेल्स खुद भरते हैं, तो डेटा में त्रुटि की संभावना कम होती है. सरकार को सटीक व शुद्ध आंकड़े मिलते हैं. इसी आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और अन्य वर्गों के लिए बेहतर जननीतियां बनती हैं, जिनका लाभ आम जनता तक पहुंचता है. सेल्फ-एन्यूमरेशन में जनरेट होने वाली SEID अगले चरण में गणनाकर्मियों के आने पर साझा करने से काम आसान और सटीक होता है.
वहीं डाइट के प्रशिक्षुओं ने बताया कि गीत-संगीत, संवाद और नाट्य प्रस्तुति के जरिए आम नागरिकों व अभिभावकों को समय रहते ऑनलाइन स्व-गणना पूरा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित हो सके.
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