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गाजियाबाद में स्व गणना की रफ्तार धीमी, 8 लाख में से 21 हजार परिवारों ने ही भरी जानकारी; 21 मई अंतिम तिथि

गाजियाबाद: जनगणना 2027 के तहत देशभर में चल रही सेल्फ एन्यूमरेशन (स्‍वगणना) प्रक्रिया गाजियाबाद में अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही है. 7 मई से शुरू हुई इस प्रक्रिया में करीब आठ लाख परिवारों को अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी है, लेकिन शुरुआती 9 दिनों में केवल 21 हजार परिवार ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं. अंतिम तिथि नजदीक आने के बावजूद धीमी भागीदारी प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. इसके मद्देनजर अब जागरुकता अभियान और तेज कर दिए गए हैं.

जनगणना 2027 के तहत स्व गणना की प्रक्रिया अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही है. गाजियाबाद में तकरीबन आठ लाख परिवारों को ऑनलाइन माध्यम से सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करना है, लेकिन शुरुआती 9 दिनों में सिर्फ 21 हजार परिवारों ने अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराई है. स्व गणना की प्रक्रिया को पूर्ण करने का अंतिम दिन 21 मई 2026 है. 7 मई से स्व गणना की प्रक्रिया शुरू हुई थी. प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद सिर्फ 21 हजार परिवारों ने इसमें सहयोग किया है. अब शेष छह दिनों में 7.79 लाख परिवारों को स्व गणना की प्रक्रिया को पूर्ण करना है.

प्रशासन द्वारा कराई गई अपील

ऐसे में, जिला प्रशासन द्वारा स्व गणना की प्रक्रिया को गति देने का प्रयास किया जा रहा है. प्रशासन द्वारा विशेष रूप से जिले की सभी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन से अपील की गई है कि वह आगामी रविवार को सोसाइटी परिसर में विशेष कैंप का आयोजन कर लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन के बारे में जागरूक करें उन्हें प्रक्रिया के बारे में समझाएं और सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया को पूर्ण कर अपनी जानकारी दर्ज कराएं.