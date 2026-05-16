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गाजियाबाद में स्व गणना की रफ्तार धीमी, 8 लाख में से 21 हजार परिवारों ने ही भरी जानकारी; 21 मई अंतिम तिथि

गाजियाबाद में करीब आठ लाख परिवारों को सेल्फ एन्यूमरेशन करना है लेकिन 9 दिनों में सिर्फ 21 हज़ार परिवारों ने जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराई

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सेल्फ एन्यूमरेशन की रफ्तार धीमी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 16, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
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गाजियाबाद: जनगणना 2027 के तहत देशभर में चल रही सेल्फ एन्यूमरेशन (स्‍वगणना) प्रक्रिया गाजियाबाद में अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही है. 7 मई से शुरू हुई इस प्रक्रिया में करीब आठ लाख परिवारों को अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी है, लेकिन शुरुआती 9 दिनों में केवल 21 हजार परिवार ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं. अंतिम तिथि नजदीक आने के बावजूद धीमी भागीदारी प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. इसके मद्देनजर अब जागरुकता अभियान और तेज कर दिए गए हैं.

जनगणना 2027 के तहत स्व गणना की प्रक्रिया अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही है. गाजियाबाद में तकरीबन आठ लाख परिवारों को ऑनलाइन माध्यम से सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करना है, लेकिन शुरुआती 9 दिनों में सिर्फ 21 हजार परिवारों ने अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराई है. स्व गणना की प्रक्रिया को पूर्ण करने का अंतिम दिन 21 मई 2026 है. 7 मई से स्व गणना की प्रक्रिया शुरू हुई थी. प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद सिर्फ 21 हजार परिवारों ने इसमें सहयोग किया है. अब शेष छह दिनों में 7.79 लाख परिवारों को स्व गणना की प्रक्रिया को पूर्ण करना है.

प्रशासन द्वारा कराई गई अपील
ऐसे में, जिला प्रशासन द्वारा स्व गणना की प्रक्रिया को गति देने का प्रयास किया जा रहा है. प्रशासन द्वारा विशेष रूप से जिले की सभी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन से अपील की गई है कि वह आगामी रविवार को सोसाइटी परिसर में विशेष कैंप का आयोजन कर लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन के बारे में जागरूक करें उन्हें प्रक्रिया के बारे में समझाएं और सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया को पूर्ण कर अपनी जानकारी दर्ज कराएं.

प्रशासन ने की अपील (ETV Bharat)

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा, लगातार स्व गणना की प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिए लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है. विभिन्न सामाजिक संगठनों और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के साथ बैठक कर सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया को रफ्तार देने की अपील की गई है. स्कूली छात्रों को भी स्कूलों के माध्यम सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया के बारे में अपने परिवार वालों को बताने के निर्देश दिए गए हैं.

वहीं, राजधानी दिल्ली के एमडी क्षेत्र में शनिवार, 16 मई 2026 से जनगणना 2027 के पहले चरण का घर-घर सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, जनगणना 2027 के तहत कार्य को पूर्ण करने के लिए 50 हजार कार्मिकों को 46 हजार ब्लॉकों में तैनात किया गया है. दिल्ली के MCD क्षेत्र में ऑनलाइन सेल्स एन्यूमरेशन का कार्य चल रहा था, जिसमें 15 मई तक तकरीबन 1 लाख 31 हजार लोगों ने पंजीकरण कराया है.

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