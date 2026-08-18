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हिमाचल की इस तहसील में शुरू हुई जनगणना, पूछे जाएंगे ये 40 सवाल

दुर्गम क्षेत्र मुलथान में सेल्फ एन्यूमरेशन प्रक्रिया शुरू. 17 से 31 अगस्त तक पोर्टल पर दे सकते हैं सवालों के जवाब.

मुलथान में शुरू होगी जनगणना
मुलथान में शुरू होगी जनगणना (SOCIAL MEDIA)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 3:24 PM IST

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कांगड़ा: देश की जनगणना 2027 का पहला चरण सोमवार से शुरू हो चुका है. जनगणना की ये अहम प्रक्रिया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में 'सेल्फ एन्यूमरेशन' (खुद जानकारी दर्ज करना) के साथ शुरू हुई. ये प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त 2026 तक चलेगी.

हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित बैजनाथ के बड़ा और छोटा भंगाल की मुलथान तहसील भी बर्फीले और दुर्गम क्षेत्र में आती है. नवंबर के बाद यहां का संपर्क देश और दुनिया से कट जाता है. इसके चलते यहां फरवरी में जनगणना कार्य मुश्किल होगा. मुलथान के अलावा जिले के अन्य क्षेत्रों में जनगणना फरवरी 2027 के दौरान संपन्न की जाएगी. ऐसे में बर्फीला इलाका होने के कारण मुलथान तहसील में भी सोमवार से 'सेल्फ एन्यूमरेशन' की प्रक्रिया शुरू हो गई. इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल 17 अगस्त से 31 अगस्त तक खुला रहेगा. नागरिक https://se.census.gov.in/ पर क्लिक कर अपनी जानकारी खुद भर सकते हैं. जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नागरिक को एसईआईडी प्राप्त होगी. ये एसईआईडी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसके माध्यम से बाद में घर-घर जाकर जनगणना कर्मियों द्वारा किए जाने वाले डेटा संग्रहण के दौरान स्व-गणना के विवरण का सत्यापन किया जाएगा, इसलिए नागरिकों को स्व-गणना पूरी करने के बाद प्राप्त एसईआईडी को सुरक्षित रखना होगा और सत्यापन के समय अधिकृत जनगणना कर्मी को उपलब्ध करवाना होगा.

'मन में नहीं होनी चाहिए शंका'

उपायुक्त कांगड़ा ने बताया कि 'जनगणना का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को किसी प्रकार का व्यक्तिगत वित्तीय लाभ या सुविधा प्रदान करना नहीं है. जनगणना में एकत्रित जानकारी का उपयोग देश और प्रदेश के स्तर पर भविष्य की योजनाओं, विकास कार्यक्रमों और व्यापक नीति निर्धारण के लिए आवश्यक आंकड़े तैयार करने में किया जाता है, इसलिए नागरिकों को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है. जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर नागरिकों के मन में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए. जनगणना में परिवार एवं व्यक्ति से संबंधित विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय जानकारियां एकत्रित की जाती हैं.'

जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल
जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल (ETV Bharat)

पूछे जाएंगे 40 सवाल

जनसंख्या की गिनती में डेमोग्राफिक जानकारी, प्रजनन क्षमता, पेशे और अन्य पहलुओं से जुड़े लगभग 40 सवाल शामिल होंगे, जिसमें आठ श्रेणियां होंगी. एक से लेकर तीन तक नाम, जन्मतिथि जैसी सामान्य सूचनाएं हैं. चार से आठ तक उम्र, शादी, राष्ट्रीयता संबधी सवाल, नौ से 13 के बीच सामाजिक प्रश्न, 14 से 17 के बीच भाषा और शिक्षा, 18 से 25 सवालों के बीच आर्थिक सवाल, 26 से 30 के बीच प्रवास संबंधी जानकारियां मांगी गई है.

जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल
जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल (ETV Bharat)

उपायुक्त ने कहा कि जनगणना के दौरान दी जाने वाली जानकारी का उद्देश्य किसी व्यक्ति को सीधे कोई वित्तीय लाभ प्रदान करना नहीं है. जनगणना एक व्यापक राष्ट्रीय सांख्यिकीय अभ्यास है, जिसके माध्यम से देश की जनसंख्या और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं का समग्र चित्र तैयार किया जाता है. नागरिकों से आग्रह है कि जनगणना से संबंधित जानकारी देते समय किसी भी प्रकार की गलतफहमी या अफवाह पर विश्वास न करें और निर्धारित प्रश्नों का सही उत्तर दें. सही आंकड़े ही सरकार को वास्तविक स्थिति समझने और भविष्य के लिए बेहतर नीतियां तैयार करने में सहायता करते हैं. जनगणना में उपलब्ध करवाई गई व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना जनगणना प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है. व्यक्तिगत स्तर पर उपलब्ध जानकारी को सार्वजनिक रूप से साझा करने के बजाय जनगणना के निर्धारित प्रोटोकाॅल के तहत सुरक्षित रखा जाता है.

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