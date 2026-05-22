Himachal Census: अब खुद भर सकते हैं ऑनलाइन जनगणना फॉर्म, यहां देनी होगी इन चीजों की जानकारी
हिमाचल प्रदेश में 16 जून से जनगणना के पहले चरण की शुरूआत, इस बार डिजिटल तकनीक से जनगणना होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 5:36 PM IST
शिमला: देश में ‘जनगणना 2027’ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. हिमाचल प्रदेश में पहले चरण की शुरुआत 16 जून से होगी. पहले चरण में राज्य के भीतर मकानों का सूचीकरण किया जाना है, लेकिन इससे पहले राज्य वासियों को खुद जनगणना का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा. यानी लोग ऑनलाइन माध्यम से खुद अपनी और अपने परिवार की जानकारी साझा कर पाएंगे. शिमला स्थित जनगणना कार्य निदेशालय ने इस बाबत जानकारी साझा करते हुए कहा है कि प्रदेश में 1 जून से 16 जून तक ऑनलाइन पोर्टल पर नागरिक अपनी और परिवार की जानकारी साझा कर सकते हैं.
डिजिटल तकनीक से होगी जनगणना
शिमला स्थित जनगणना कार्य निदेशालय ने बताया कि भारत सरकार देश की आगामी जनगणना को आधुनिक, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दे रही है. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 का प्रथम चरण 16 जून से 15 जुलाई तक संचालित किया जाएगा. इस पहले चरण में राज्य में मकानों का सूचीकरण किया जाएगा. इसके तहत, अब आम जनता एक सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल (se.census.gov.in) के माध्यम से स्वयं अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेगी. निदेशालय का कहना है कि यह कदम न केवल समय बचाएगा बल्कि डेटा की गोपनीयता और सटीकता को भी बढ़ाएगा.
1 जून से 15 जून तक होगी स्व-गणना
जनगणना कार्य निदेशालय ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में यह सुविधा 1 जून से 15 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगी. स्व-गणना के पश्चात नागरिकों को एक 11 अंकीय स्व-गणना आईडी नंबर दिया जाएगा. 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य जब जनगणना कर्मी (प्रगणक) घर-घर सर्वेक्षण करेंगे, तब उन्हें यह आईडी प्रदान करना होगा. ऐसा करने पर स्व-गणना के दौरान पोर्टल पर प्रविष्ट जानकारी स्वतः प्रगणक के मोबाइल ऐप में प्रदर्शित हो जाएगी.
HLO मोबाइल एप्लीकेशन से होगी जनगणना
निदेशालय ने बताया कि जन जनगणना के लिए फील्ड में तैनात अधिकारी इस बार कागजी फॉर्म लेकर नहीं आएंगे. बल्कि, एक अत्याधुनिक HLO मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठी करेंगे. इस ऐप के जरिए रियल टाइम में डेटा दर्ज होगा, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना खत्म होगी और डेटा प्रोसेसिंग की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी. जनगणना की इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी और प्रबंधन के लिए Census Management and Monitoring System (CMMS) पोर्टल तैयार किया गया है. यह पोर्टल अधिकारियों को लॉजिस्टिक्स, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, प्रशिक्षण और संसाधनों के सही आवंटन में मदद करेगा.