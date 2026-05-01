Census 2027: 15 मई तक राजस्थान में होगी ऑनलाइन स्व-गणना, घर बैठे 10 आसान चरणों में भरें फॉर्म
सटीक और पूर्ण आंकड़ों के आधार पर ही सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण जैसी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर पाती है.
Published : May 1, 2026 at 8:10 PM IST
जयपुर: जनगणना 2027 को लेकर पहली बार लोगों को खुद अपना डाटा भरने की सुविधा दी गई है. राजस्थान में शुक्रवार से शुरू हुए 'स्व गणना' का ऑप्शन 15 मई तक उपलब्ध रहेगा. इसके जरिए नागरिक घर बैठे ऑनलाइन अपने परिवार की पूरी जानकारी दर्ज कर सकते हैं. ये प्रक्रिया आसान, तेज और पारदर्शी बताई जा रही है. बस जल्दबाजी न करते हुए सही तरीके से हर स्टेप फॉलो करने की जरूरत है.
राजस्थान में जनगणना-2027 के पहले चरण की शुरुआत के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. वासुदेव देवनानी ने खुद स्व-गणना कर नागरिकों को मैसेज दिया. उन्होंने इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए आमजन से अपील की कि वे भी इस राष्ट्रीय अभियान को गंभीरता से लें और इसमें पूर्ण सहयोग करें. डॉ. देवनानी ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये देश और प्रदेश के विकास की दिशा तय करने का आधार है. सटीक और पूर्ण आंकड़ों के आधार पर ही सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत ढांचे और सामाजिक कल्याण जैसी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर पाती है.
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उन्होंने बताया कि जनगणना-2027 का पहला चरण शुरू हो चुका है. इसके तहत घर-घर जाकर जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जा रही है. ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित की जा रही है, ताकि प्रत्येक नागरिक की जानकारी सुरक्षित और सटीक रूप से दर्ज हो सके. देवनानी ने कहा कि जनगणना में हर व्यक्ति की भागीदारी बेहद जरूरी है. इससे राज्य और देश की वास्तविक स्थिति का सही आंकलन संभव होता है. ऐसे में नागरिकों से आग्रह है कि वे जनगणना कर्मियों को सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि योजनाएं अधिक प्रभावी और जनहितकारी बन सकें.
ऐसे करें स्व-गणना
- स्टेप 1-पोर्टल पर प्रवेश (Login & Access): सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://se.census.gov.in पर जाएं. अपना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चुनें. कैप्चा भरें और आगे बढ़ें. बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/डेस्कटॉप का उपयोग करें.
- स्टेप 2-परिवार पंजीकरण (Family Registration): परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करें .परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से भरें. एक मोबाइल नंबर केवल एक ही परिवार के लिए मान्य होगा. ईमेल आईडी (वैकल्पिक) भी दे सकते हैं.
- स्टेप 3 - भाषा चयन और OTP सत्यापन: अपनी पसंद की भाषा चुनें. दर्ज मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन करें. ध्यान रखें कि मोबाइल नेटवर्क सही हो.
- स्टेप 4-निवास स्थान का विवरण (Location Details): अपना जिला चुनें. पिन कोड (वैकल्पिक) दर्ज करें. गांव/शहर, वार्ड और स्थानीय क्षेत्र की जानकारी भरें. 'Search' पर क्लिक कर लोकेशन चुनें.
- स्टेप 5 - मानचित्र पर घर की लोकेशन मार्क करें (Geo-tagging): मैप पर लाल मार्कर को अपने घर की सटीक लोकेशन पर रखें. सही लोकेशन चुनने के बाद 'Save & Proceed' करें.ये जानकारी सत्यापन में मदद करेगी.
- स्टेप 6 - प्रश्नावली भरें (Fill Census Form): मकान, परिवार और अन्य जरूरी जानकारी से जुड़े सवालों के जवाब दें. जरूरत पड़ने पर 'Tooltips' और FAQ का उपयोग करें. सभी जानकारी पूरी और सही भरें.
- स्टेप 7 - डेटा की समीक्षा (Preview & Edit): 'Preview' में पूरी जानकारी ध्यान से जांचें. यदि कोई गलती हो तो उसे सुधारें. चाहें तो 'Save as Draft' करके बाद में भी पूरा कर सकते हैं.
- स्टेप 8-अंतिम सबमिशन (Final Submission): पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद 'Submit' करें. एक बार सबमिट करने के बाद डेटा में बदलाव संभव नहीं होगा. अंतिम तिथि से पहले सबमिट करना जरूरी है.
- स्टेप 9-SE ID प्राप्त करें (Self Enumeration ID): सफल सबमिशन के बाद 11 अंकों की SE ID मिलेगी. ये 'H' अक्षर से शुरू होती है. इसे सुरक्षित रखें, SMS/Email से भी प्राप्त होगी.
- स्टेप 10-फील्ड वेरिफिकेशन (Enumerator Visit): बाद में गणनाकर्ता (Enumerator) आपके घर आ सकता है. SE ID दिखाने पर सत्यापन आसान होगा. यदि ID नहीं है तो दोबारा जानकारी ली जा सकती है.
पूरी प्रक्रिया में 15 मिनट लगेंगे: जनगणना निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 15-20 मिनट का ही समय लगता है. ऐसे में इस प्रक्रिया को प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को अपनाना चाहिए. इसमें सही और सटीक जानकारी देना जरूरी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्व-गणना की सुविधा 15 मई 2026 तक ही उपलब्ध है. भविष्य में सत्यापन के लिए SE ID बेहद जरूरी होगी. बहरहाल, Census 2027 की ये स्व-गणना पहल डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ाया गया कदम है. इससे न केवल लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि डेटा संग्रह भी ज्यादा सटीक और पारदर्शी होगा.
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