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Census 2027: 15 मई तक राजस्थान में होगी ऑनलाइन स्व-गणना, घर बैठे 10 आसान चरणों में भरें फॉर्म

स्व-गणना में भाग लेते विधानसभा अध्यक्ष डॉ. वासुदेव देवनानी ( Photo: Census Department, Rajasthan )

जयपुर: जनगणना 2027 को लेकर पहली बार लोगों को खुद अपना डाटा भरने की सुविधा दी गई है. राजस्थान में शुक्रवार से शुरू हुए 'स्व गणना' का ऑप्शन 15 मई तक उपलब्ध रहेगा. इसके जरिए नागरिक घर बैठे ऑनलाइन अपने परिवार की पूरी जानकारी दर्ज कर सकते हैं. ये प्रक्रिया आसान, तेज और पारदर्शी बताई जा रही है. बस जल्दबाजी न करते हुए सही तरीके से हर स्टेप फॉलो करने की जरूरत है. राजस्थान में जनगणना-2027 के पहले चरण की शुरुआत के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. वासुदेव देवनानी ने खुद स्व-गणना कर नागरिकों को मैसेज दिया. उन्होंने इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए आमजन से अपील की कि वे भी इस राष्ट्रीय अभियान को गंभीरता से लें और इसमें पूर्ण सहयोग करें. डॉ. देवनानी ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये देश और प्रदेश के विकास की दिशा तय करने का आधार है. सटीक और पूर्ण आंकड़ों के आधार पर ही सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत ढांचे और सामाजिक कल्याण जैसी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर पाती है. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. वासुदेव देवनानी. (Census Department, Rajasthan) पढ़ें:देशभर में जनगणना 2027 का आगाज: राजस्थान में राज्यपाल बागडे ओर मुख्यमंत्री शर्मा ने 'सेल्फ एन्यूमरेशन' के जरिए भरी अपनी जानकारी