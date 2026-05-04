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बालोतरा में जनगणना 2027 के लिए व्यापक अभियान, गली-मोहल्ले में कचरा संग्रहण वाहनों से दी जा रही जागरूकता का संदेश

स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी करते जिला कलेक्टर ( ETV Bharat Balotra )