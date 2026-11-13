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जनगणना 2027 का दूसरा चरण: गोरखपुर और एटा में तैयारियां तेज, 16 नवंबर से शुरू होगी स्व-गणना की सुविधा

एक दिसंबर से चार जनवरी तक चलेगा घर-घर जाकर गणना का अभियान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर/एटा: जनगणना-2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना की तैयारियां तेज हो गई हैं. गोरखपुर और एटा जिला प्रशासन ने इस काम को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए कर्मचारियों की तैनाती और प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है. इस बार नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा भी मिलेगी, जिसके तहत वे अपने परिवार और आवास से जुड़ी जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे. स्व-गणना की सुविधा 16 से 30 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी, जबकि एक दिसंबर से प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे.

गोरखपुर में 10,512 प्रगणकों और सुपरवाइजरों की तैनाती: गोरखपुर में जनगणना के दूसरे चरण के लिए कुल 10,512 प्रगणकों और सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है. रिजर्व स्टाफ, मास्टर ट्रेनर्स और अन्य सहायक कर्मचारियों को मिलाकर करीब 12 हजार कर्मचारी इस काम में लगाए जाएंगे. जिले में कुल 9,322 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें 2,043 ब्लॉक नगर निगम क्षेत्र में शामिल हैं. प्रत्येक प्रगणक को औसतन 850 लोगों या करीब 180 से 200 घरों की गणना की जिम्मेदारी दी गई है.

जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में हुई अहम समीक्षा बैठक. (Photo Credit: ETV Bharat) जनगणना की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस परिसर स्थित एनेक्सी सभागार में प्रशिक्षण और समीक्षा बैठक हुई. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय से आए विशेषज्ञ वैशाली शुक्ला और शैलेंद्र कुमार ने अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी. उन्होंने निर्धारित समय-सारिणी, परिवार अनुसूची भरने और डिजिटल माध्यम से आंकड़े दर्ज करने के तरीके समझाए. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी, अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व जय प्रकाश समेत तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे. 16 नवंबर से शुरू होगी ऑनलाइन स्व-गणना: प्रशिक्षण में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 16 से 30 नवंबर 2026 तक नागरिकों को स्व-गणना की सुविधा मिलेगी. इस दौरान लोग आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर अपने परिवार और आवास से जुड़ी जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे. इसके लिए पोर्टल पर राज्य और भाषा का चयन करना होगा, फिर मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से लॉगिन करना होगा. परिवार के सभी सदस्यों का विवरण भरकर फॉर्म जमा करने के बाद एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या यानी एसई आईडी मिलेगी. जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियां हुई तेज. (Photo Credit: ETV Bharat) यह आईडी सुरक्षित रखना जरूरी होगा, क्योंकि एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर परिवारों का विवरण दर्ज करेंगे. स्व-गणना करा चुके परिवारों से प्रगणक उनकी आईडी लेकर दर्ज जानकारी का सत्यापन करेंगे. इससे एक ही परिवार का विवरण दोबारा दर्ज होने की आशंका कम होगी. चार जनवरी की शाम बेघर व्यक्तियों की गणना की जाएगी, जबकि पांच से नौ जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण का काम होगा. रोजगार, प्रवासन और परिवार से जुड़ी जानकारी भी होगी दर्ज: जनगणना के दौरान लोगों के कामकाज, व्यवसाय, रोजगार की स्थिति और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी. प्रवासन से जुड़े सवालों में जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान, वहां रहने की अवधि और स्थायी पते का विवरण दर्ज किया जाएगा. महिलाओं से प्रजनन संबंधी निर्धारित जानकारियां भी प्राप्त की जाएंगी. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी सूचनाएं तय प्रारूप में सावधानी से दर्ज की जाएं, ताकि आंकड़ों में किसी तरह की गलती न हो. गोरखपुर और एटा में प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय. (Photo Credit: ETV Bharat) जिले में गणना कार्य के लिए रिजर्व स्टाफ की व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति या अन्य कारण से काम प्रभावित न हो. नगर निगम क्षेत्र के 2,043 गणना ब्लॉकों में भी तय मानकों के अनुसार गणना कराई जाएगी. जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर प्रगणक को अपने क्षेत्र, गणना ब्लॉक और जिम्मेदारी की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कोई भी परिवार गणना से छूटना नहीं चाहिए और हर जानकारी की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए.