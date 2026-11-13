जनगणना 2027 का दूसरा चरण: गोरखपुर और एटा में तैयारियां तेज, 16 नवंबर से शुरू होगी स्व-गणना की सुविधा
16 नवंबर से नागरिक ऑनलाइन स्व-गणना कर सकेंगे, जबकि घर-घर सर्वे 1 दिसंबर से शुरू होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 4:54 PM IST
गोरखपुर/एटा: जनगणना-2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना की तैयारियां तेज हो गई हैं. गोरखपुर और एटा जिला प्रशासन ने इस काम को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए कर्मचारियों की तैनाती और प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है. इस बार नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा भी मिलेगी, जिसके तहत वे अपने परिवार और आवास से जुड़ी जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे. स्व-गणना की सुविधा 16 से 30 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी, जबकि एक दिसंबर से प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे.
गोरखपुर में 10,512 प्रगणकों और सुपरवाइजरों की तैनाती: गोरखपुर में जनगणना के दूसरे चरण के लिए कुल 10,512 प्रगणकों और सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है. रिजर्व स्टाफ, मास्टर ट्रेनर्स और अन्य सहायक कर्मचारियों को मिलाकर करीब 12 हजार कर्मचारी इस काम में लगाए जाएंगे. जिले में कुल 9,322 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें 2,043 ब्लॉक नगर निगम क्षेत्र में शामिल हैं. प्रत्येक प्रगणक को औसतन 850 लोगों या करीब 180 से 200 घरों की गणना की जिम्मेदारी दी गई है.
जनगणना की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस परिसर स्थित एनेक्सी सभागार में प्रशिक्षण और समीक्षा बैठक हुई. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय से आए विशेषज्ञ वैशाली शुक्ला और शैलेंद्र कुमार ने अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी. उन्होंने निर्धारित समय-सारिणी, परिवार अनुसूची भरने और डिजिटल माध्यम से आंकड़े दर्ज करने के तरीके समझाए. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी, अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व जय प्रकाश समेत तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.
16 नवंबर से शुरू होगी ऑनलाइन स्व-गणना: प्रशिक्षण में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 16 से 30 नवंबर 2026 तक नागरिकों को स्व-गणना की सुविधा मिलेगी. इस दौरान लोग आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर अपने परिवार और आवास से जुड़ी जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे. इसके लिए पोर्टल पर राज्य और भाषा का चयन करना होगा, फिर मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से लॉगिन करना होगा. परिवार के सभी सदस्यों का विवरण भरकर फॉर्म जमा करने के बाद एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या यानी एसई आईडी मिलेगी.
यह आईडी सुरक्षित रखना जरूरी होगा, क्योंकि एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर परिवारों का विवरण दर्ज करेंगे. स्व-गणना करा चुके परिवारों से प्रगणक उनकी आईडी लेकर दर्ज जानकारी का सत्यापन करेंगे. इससे एक ही परिवार का विवरण दोबारा दर्ज होने की आशंका कम होगी. चार जनवरी की शाम बेघर व्यक्तियों की गणना की जाएगी, जबकि पांच से नौ जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण का काम होगा.
रोजगार, प्रवासन और परिवार से जुड़ी जानकारी भी होगी दर्ज: जनगणना के दौरान लोगों के कामकाज, व्यवसाय, रोजगार की स्थिति और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी. प्रवासन से जुड़े सवालों में जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान, वहां रहने की अवधि और स्थायी पते का विवरण दर्ज किया जाएगा. महिलाओं से प्रजनन संबंधी निर्धारित जानकारियां भी प्राप्त की जाएंगी. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी सूचनाएं तय प्रारूप में सावधानी से दर्ज की जाएं, ताकि आंकड़ों में किसी तरह की गलती न हो.
जिले में गणना कार्य के लिए रिजर्व स्टाफ की व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति या अन्य कारण से काम प्रभावित न हो. नगर निगम क्षेत्र के 2,043 गणना ब्लॉकों में भी तय मानकों के अनुसार गणना कराई जाएगी. जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर प्रगणक को अपने क्षेत्र, गणना ब्लॉक और जिम्मेदारी की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कोई भी परिवार गणना से छूटना नहीं चाहिए और हर जानकारी की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए.
विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे जनगणना के आंकड़े: जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है और इसे पूरी गंभीरता के साथ पूरा किया जाना चाहिए. इसके आंकड़े देश और प्रदेश की विकास योजनाओं, सरकारी नीतियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को तैयार करने का आधार बनते हैं. इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी आपसी समन्वय के साथ तय समयसीमा में हर चरण पूरा करें. प्रशासन का उद्देश्य है कि स्व-गणना से लेकर घर-घर सर्वेक्षण और पुनरीक्षण तक सभी काम एक समान प्रक्रिया और निर्धारित मानकों के अनुसार हों.
एटा में 4,114 प्रगणकों और सुपरवाइजरों की नियुक्ति: एटा में भी जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. पहले चरण में मकानों का चिह्नीकरण और मकान सूचीकरण का काम पूरा हो चुका है, अब जनसंख्या गणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. जिलाधिकारी एम. अरुनमोली ने बताया कि इस बार आम लोगों को स्व-गणना की सुविधा भी दी गई है. इसके तहत 16 से 30 नवंबर तक नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार और सदस्यों का विवरण खुद दर्ज कर सकेंगे.
स्व-गणना के लिए लोगों को कुल 40 सवालों के जवाब देने होंगे. इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर परिवार और व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी. फॉर्म जमा करने के बाद एक विशेष सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी यानी एसई आईडी जारी होगी. एक दिसंबर से चार जनवरी तक जब प्रगणक घर-घर पहुंचेंगे, तब स्व-गणना कराने वाले परिवारों को यह आईडी दिखानी होगी, ताकि उनकी जानकारी को जनगणना प्रक्रिया से जोड़ा जा सके.
जागरूकता के लिए होंगे विशेष दिवस: एटा जिले में दूसरे चरण का काम पूरा कराने के लिए कुल 4,114 प्रगणकों और सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई है. सभी कर्मचारियों को संबंधित चार्ज अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा चुका है. प्रशासन ने जनगणना को तय समयसीमा में व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से पूरा कराने के लिए कार्ययोजना तैयार की है. अधिकारियों के मुताबिक, पहले चरण में जिले का प्रदर्शन अच्छा रहा है और अब दूसरे चरण में भी बेहतर परिणाम हासिल करने की तैयारी है.
स्व-गणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 16 से 30 नवंबर के बीच अलग-अलग वर्गों के लिए विशेष जागरूकता दिवस तय किए गए हैं. इनमें न्यायिक दिवस, यूनिफॉर्म सर्विसेज दिवस, किसान दिवस, महिला दिवस, युवा एवं युवा मतदाता दिवस और मीडिया दिवस शामिल हैं. इन कार्यक्रमों के जरिए संबंधित वर्गों के लोगों को ऑनलाइन स्व-गणना के लिए प्रेरित किया जाएगा. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने परिवार का सही विवरण दर्ज करें.
घर-घर पहुंचेंगे प्रगणक, कोई परिवार नहीं छूटेगा: एटा प्रशासन के मुताबिक, ऑनलाइन स्व-गणना नहीं कराने वाले परिवारों की जानकारी भी प्रगणक घर-घर जाकर दर्ज करेंगे. जिलाधिकारी की निगरानी में दूसरे चरण की तैयारियों और व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है. प्रशासन का जोर है कि हर कर्मचारी को उसकी जिम्मेदारी स्पष्ट हो और गणना के दौरान किसी भी परिवार का विवरण छूटने न पाए. इस तरह स्व-गणना और घर-घर गणना, दोनों माध्यमों से जनगणना-2027 के दूसरे चरण को पूरा करने की तैयारी है.
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