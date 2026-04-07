ETV Bharat / state

दो चरणों में देश भर में हो रही है जनगणना 2027, हरियाणा में पहला चरण एक अप्रैल से शुरू

हांसी जिले में जनगणना 2027 का पहला चरण एक अप्रैल से प्रारंभ हो गया है. 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्व गणना की सुविधा.

Census 2027 in Haryana
विश्वकर्मा चौक हांसी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 7, 2026 at 4:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हांसीः भारत की जनगणना 2027 का पहला चरण आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई. इस श्रृंखला की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद से आठवीं जनगणना होने के नाते यह अभ्यास पैमाने अभूतपूर्व है. यह दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने जा रही है. इसमें 1.4 अरब से अधिक लोग शामिल हैं. सेंसस 2027 की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी है. इसके तहत पहले हाउस लिस्टिंग और उसके बाद फरवरी 2027 में मुख्य जनगणना की जाएगी.

16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्व गणना Self Enumeration की सुविधाः आपको बता दें कि सरकार द्वारा 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्व गणना (Self Enumeration) की सुविधा दी जा रही है, जिसमें लोग अपने घर की जनगणना खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं. अबकी बार जनगणना कई मायनों में खास होगी. यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटली किया जा रहा है, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा. इसमें पूरे देश में जाति-आधारित गणना शामिल होगी और डेटा इकट्ठा करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हुए इसमें पूरी आबादी को शामिल किया जाएगा.

भारत में 16 साल बाद हो रही है जनगणना (Etv Bharat)

34 आसान सवालों का देना है जवाबः हांसी SDM राजेश खोथ ने बताया कि पहले चरण में स्व-गणना के लिए सबसे पहले आप (यूजर) ऑनलाइन http://se.census.gov.in पोर्टल पर जाएं और 34 आसान से सवालों का जवाब देकर इसके भागीदार बने. हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगा. इसमें भवनों की लिस्ट, निर्माण सामग्री, पेयजल, स्वच्छता, घरेलू संपत्ति, खाना पकाने का ईंधन आदि 34 मापदंडों पर डेटा एकत्र किया जाएगा, साथ ही घर के मुखिया का लिंग भी दर्ज किया जाएगा.

Census 2027 in Haryana
हांसी SDM राजेश खोथ (Etv Bharat)

पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फरवरी 2027 में होगाः उन्होंने दूसरे चरण के बारे में बताया कि पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फरवरी 2027 में होगा. इसमें व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, आयु, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, जाति, विकलांगता और प्रवास इतिहास दर्ज किया जाएगा. इस बार जनगणना प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए लोगों को खुद अपने मोबाइल से जनगणना करने का अवसर दिया जा रहा है.

16 साल बाद हो रही है जनगणनाः उन्होंने कहा कि शुरुआती सवाल घर से जुड़े होंगे. फर्श किस मटेरियल का बना है. छत किस सामग्री की बनी है. वहीं 14 से 34 नंबर तक के सवाल घर की सुविधाओं से जुड़े होंगे. घर में फ्रिज, टीवी आदि है या नहीं. किस तरह का इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है. सभी सवाल बहुविकल्पीय होंगे, जिसका जवाब देना बेहद आसान रहेगा. यह जनगणना लगभग 16 साल बाद हो रही है, इसलिए यह हर नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है कि वह देश की इस बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा बने.

जनगणना का हिस्सा बनना गौरवपूर्ण अवसर हैः हांसी एसडीएम ने कहा कि " जनगणना 2027 में जिन कर्मचारियों और सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगाई गई है, वे अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं और ड्यूटी कटवाने के लिए किसी प्रकार का प्रभाव न डालें. इस संबंध में एसडीएम ऑफिस हांसी में नोटिस बोर्ड पर भी निर्देश जारी किए गए हैं. यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनगणना का हिस्सा बनने का एक गौरवपूर्ण अवसर है.

ये भी पढ़ें-हरियाणा भाजपा के ओबीसी मोर्चा ने जातिगत जनगणना फैसले का किया स्वागत, कहा- "कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग से नहीं किया न्याय

TAGGED:

जनगणना 2027
पॉपुलेशन एन्यूमरेशन
हरियाणा में जनगणना
CENSUS 2027 IN HARYANA
CENSUS 2027

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.