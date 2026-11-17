मुख्य सचिव ने कराई ऑनलाइन स्व-गणना; आम जनता से की भागीदारी की अपील
मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी नागरिकों से कहा कि राष्ट्रीय दायित्व को जिम्मेदारी समझ स्वगणना प्रक्रिया में सभी भाग लें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:26 AM IST
लखनऊ: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत मुख्य सचिव एसपी गोयल ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर स्वगणना प्रपत्र भरा. इस मौके पर मुख्य सचिव ने आम जनता से भागीदारी की भी अपील की है. मुख्य सचिव ने कहा कि जनगणना देश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है.
इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की विकास योजनाओं, नीतियों तथा विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी नियोजन और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जनगणना के आंकड़े भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और विकास की प्राथमिकताएं निर्धारित करने में भी सहायक होते हैं.
राष्ट्रीय दायित्व को जिम्मेदारी समझ कर भाग लें: मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की. इस राष्ट्रीय दायित्व को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्वगणना प्रक्रिया में सभी भाग लें और सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराकर प्रदेश एवं देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें.
जनगणना-2027 के तहत उपलब्ध स्वगणना सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठाएं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें.
इस अवसर पर निदेशक, जनगणना संचालन, उप्र शीतल वर्मा ने प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया. इस मौके पर मंडलायुक्त लखनऊ विजय विश्वास पंत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
आप भी कर सकते हैं स्व-गणना: उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 के लिए स्वगणना की प्रक्रिया 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक चलेगी. इसमें आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं. इसके लिए किसी सरकारी कर्मचारी के घर आने का इंतजार करना जरूरी नहीं है.
ऐसे करें स्वगणना
- आधिकारिक वेबसाइट se.census.gov.in खोलें
- अपना राज्य चुनें और कैप्चा भर कर आगे बढ़ें.
- मोबाइल नंबर दर्ज करें (परिवार के मुखिया का नाम और परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- मोबाइल पर आए ओटीपी से सत्यापन करें. (ईमेल देना वैकल्पिक है)
- घर की लोकेशन बताएं (अपना जिला, गांव या शहर, मोहल्ला और पिन कोड भरें.
- इसके बाद नक्शे पर अपने घर की सही लोकेशन चिह्नित करें.
- परिवार की जानकारी भरें (पोर्टल पर पूछे गए सवालों के जवाब दें. परिवार के सदस्यों और उनसे संबंधित जानकारी सही-सही दर्ज करें)
- फॉर्म जमा करें और आईडी सुरक्षित रखें (सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें.
- इसके बाद एक विशेष सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी मिलेगी. इसे सुरक्षित रखें.
महत्वपूर्ण तारीखे
- प्रक्रिया तारीख ऑनलाइन स्वगणना 16 से 30 नवंबर 2026
- घर-घर जनगणना 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027
- संशोधन चरण 5 से 9 जनवरी 2027
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