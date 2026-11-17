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मुख्य सचिव ने कराई ऑनलाइन स्व-गणना; आम जनता से की भागीदारी की अपील

मुख्य सचिव ने कराई ऑनलाइन स्व-गणना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत मुख्य सचिव एसपी गोयल ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर स्वगणना प्रपत्र भरा. इस मौके पर मुख्य सचिव ने आम जनता से भागीदारी की भी अपील की है. मुख्य सचिव ने कहा कि जनगणना देश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है.

इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की विकास योजनाओं, नीतियों तथा विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी नियोजन और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जनगणना के आंकड़े भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और विकास की प्राथमिकताएं निर्धारित करने में भी सहायक होते हैं.

राष्ट्रीय दायित्व को जिम्मेदारी समझ कर भाग लें: मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की. इस राष्ट्रीय दायित्व को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्वगणना प्रक्रिया में सभी भाग लें और सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराकर प्रदेश एवं देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें. जनगणना-2027 के तहत उपलब्ध स्वगणना सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठाएं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें. इस अवसर पर निदेशक, जनगणना संचालन, उप्र शीतल वर्मा ने प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया. इस मौके पर मंडलायुक्त लखनऊ विजय विश्वास पंत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.