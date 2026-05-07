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Census 2027: MP, MLA और महापौर ने मोबाइल से स्व गणना की, कहा - देश हित के कार्य को प्राथमिकता दें

नई दिल्ली/गाजियाबाद: 7 मई 2026 से स्व गणना की शुरुआत हो चुकी है. स्व गणना की शुरुआत होने के पहले दिन जनप्रतिनिधियों ने अपने मोबाइल फोन पर स्व गणना की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए जानकारी दर्ज करवाई. गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग, कैबिनेट मंत्री और साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा, महापौर सुनीता दयाल, शहर विधायक संजीव शर्मा, मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी, मोदीनगर विधायक मंजू सिवाच और लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा जनगणना 2027 कार्यक्रम के तहत स्व गणना पूर्ण की गई है. सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि देशहित के कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करें. स्व गणना पूर्ण करने के लिए अंतिम तिथि 21 मई 2026 है.

गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने कहा, 7 से 21 मई तक स्व गणना अभियान की शुरुआत हो चुकी है. सभी नागरिकों को इसे प्राथमिकता देते हुए अपनी जानकारी समय पर दर्ज करनी चाहिए. जनगणना देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. जनगणना के आधार पर सरकार देशवासियों के हित में योजनाएं और नीतियां तैयार करती है. मैंने स्वयं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से स्व गणना की प्रक्रिया पूर्ण की है. यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का महत्वपूर्ण कार्य है. प्रत्येक नागरिक की भागीदारी देश के विकास और भविष्य की दिशा में एक सशक्त कदम साबित होगा.

स्व गणना पूर्ण करने की अपील: अतुल गर्ग ने कहा, सभी नागरिकों से अपील है कि पोर्टल पर जाकर जल्द से जल्द अपनी स्व गणना पूर्ण करें. यदि किसी को किसी प्रकार की समस्या आती है तो परिवार के सदस्य या परिचितों की सहायता ली जा सकती है, क्योंकि यह प्रक्रिया बेहद सरल और आसान है. हमें केवल अपनी गणना तक सीमित नहीं रहना है बल्कि अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों और परिचितों को भी फोन या व्यक्तिगत रूप से जागरूक करना है ताकि वह भी समय रहते इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सके. यदि किसी व्यक्ति को प्रक्रिया समझने में कठिनाई हो तो उसकी सहायता करना भी हमारी जिम्मेदारी है.