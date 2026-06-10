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इस दिन से शुरू होगी जनगणना, जानकारी छिपाने पर है सजा का प्रावधान

कुल्लू जिला में 15 जून से जनगणना-2027 का पहला चरण शुरू होने जा रहा है. गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रावधान.

कुल्लू में 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक चलेगा जनगणना का पहला चरण
कुल्लू में 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक चलेगा जनगणना का पहला चरण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 1:48 PM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में जनगणना-2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कुल्लू में 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक होने वाले प्रथम चरण के दौरान जन गणना की टीम भी घर-घर आंकड़े जाकर जुटाए जाएंगे. ऐसे में सभी लोगों को टीम को सहयोग करना होगा. इतना ही नहीं अगर लोगों ने जनगणना से संबंधित कोई भी जानकारी टीम से छुपाई, तो प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है. इस बात का सभी लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और जनगणना के लिए आई टीम को पूरी जानकारी देनी होगी.

जनगणना सही तरीके से पूरी हो सके इसके लिए कुल्लू प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान जानबूझकर गलत जानकारी देने या तथ्य छिपाने पर कार्रवाई हो सकती है. जनगणना अधिनियम 1948 की धारा-11 के तहत दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है. इसके लिए भी जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को इन दिनों प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्हें अधिनियम के प्रावधानों, आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया जनगणना प्रपत्र में परिवार की संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं. प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार परिवार में दंपति की संख्या पत्नी की संख्या के आधार पर दर्ज की जाएगी. यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां हैं, तो प्रत्येक पत्नी के साथ अलग दंपति के रूप में गणना की जाएगी. वहीं, परिवार का मुखिया वही माना जाएगा, जिसे परिवार के सदस्य अपना मुखिया घोषित करेंगे. इसके लिए परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य का मुखिया होना आवश्यक नहीं है.

जानकारी छिपाने की नहीं जरूरत

एसडीएम कुल्लू निशांत शर्मा ने कहा कि 'जनगणना का उद्देश्य देश की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का आकलन करना है. इसलिए लोगों को अपनी चल-अचल संपत्ति या अन्य जानकारी छिपाने की आवश्यकता नहीं है. जनगणना के दौरान सही और पूर्ण जानकारी देना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है.'

इन चीजों का होगा सत्यापन

जनगणना प्रक्रिया में प्रगणक घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन के आधार पर आंकड़े दर्ज करेंगे, जिससे व्यक्ति के मकान, कमरों की संख्या, वाहनों और अन्य विवरणों का सत्यापन किया जाएगा, ताकि आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके, यदि किसी क्षेत्र में आंकड़ों में असामान्य अंतर या अनियमितता पाई जाती है, तो पुनः सत्यापन भी कराया जा सकता है. अधिकारियों के अनुसार जनगणना के दौरान जुटाई गई जानकारी को टीम के द्वारा सार्वजनिक करना भी कानूनन अपराध है और ऐसा करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

जनगणना टीम के द्वारा व्यक्ति से उसके मकान की स्थिति और संरचना, भवन संख्या और जनगणना मकान नंबर, मकान का फर्श पक्का या कच्चा, दीवार और छत सामग्रियों (मिट्टी, लकड़ी, सीमेंट, पत्थर आदि) से बनी है। उसकी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा मकान की हालत (अच्छी, जीर्ण-शीर्ण या टूटी-फूटी) और उसका उपयोग (रहने, दुकान या अन्य काम के लिए किया जा रहा है। वही, परिवार के मुखिया का नाम, लिंग और सामाजिक वर्ग (एससी/एसटी/अन्य), घर में रहने वाले कुल सदस्यों की संख्या और कितने शादीशुदा जोड़े वहां रहते हैं। घर की सुविधाएं और संसाधन, घर अपना है या किराए का और कितने कमरे उपयोग में हैं। पीने के पानी का मुख्य स्रोत, बिजली की उपलब्धता और शौचालय की सुविधा, रसोई की सुविधा, एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन और खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला मुख्य ईंधन। नहाने की जगह और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था। डिजिटल उपकरण और अन्य संपत्ति में रेडियो, टीवी, लैपटॉप/कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता।मोबाइल फोन या स्मार्टफोन की सुविधा। परिवार के पास उपलब्ध वाहन साइकिल, स्कूटर, बाइक या कार, जीप की जानकारी ली जाएगी.

15 जून से पहला चरण शुरू

जिला कुल्लू सांख्यिकी विभाग के कार्यकारी अधिकारी 'चेतराम ने बताया कि जनगणना के आंकड़े देश की विकास योजनाओं और नीतियों के निर्माण का आधार बनते हैं, इसलिए नागरिकों का सहयोग इस प्रक्रिया की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है. 16 जून से इसका पहला चरण शुरू किया जाएगा और गांव में जाकर भी टीम में जनगणना के कार्य को पूरा करेंगे.'

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