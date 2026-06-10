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इस दिन से शुरू होगी जनगणना, जानकारी छिपाने पर है सजा का प्रावधान

कुल्लू में 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक चलेगा जनगणना का पहला चरण ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में जनगणना-2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कुल्लू में 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक होने वाले प्रथम चरण के दौरान जन गणना की टीम भी घर-घर आंकड़े जाकर जुटाए जाएंगे. ऐसे में सभी लोगों को टीम को सहयोग करना होगा. इतना ही नहीं अगर लोगों ने जनगणना से संबंधित कोई भी जानकारी टीम से छुपाई, तो प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है. इस बात का सभी लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और जनगणना के लिए आई टीम को पूरी जानकारी देनी होगी. जनगणना सही तरीके से पूरी हो सके इसके लिए कुल्लू प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान जानबूझकर गलत जानकारी देने या तथ्य छिपाने पर कार्रवाई हो सकती है. जनगणना अधिनियम 1948 की धारा-11 के तहत दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है. इसके लिए भी जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को इन दिनों प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्हें अधिनियम के प्रावधानों, आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया जनगणना प्रपत्र में परिवार की संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं. प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार परिवार में दंपति की संख्या पत्नी की संख्या के आधार पर दर्ज की जाएगी. यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां हैं, तो प्रत्येक पत्नी के साथ अलग दंपति के रूप में गणना की जाएगी. वहीं, परिवार का मुखिया वही माना जाएगा, जिसे परिवार के सदस्य अपना मुखिया घोषित करेंगे. इसके लिए परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य का मुखिया होना आवश्यक नहीं है. जानकारी छिपाने की नहीं जरूरत एसडीएम कुल्लू निशांत शर्मा ने कहा कि 'जनगणना का उद्देश्य देश की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का आकलन करना है. इसलिए लोगों को अपनी चल-अचल संपत्ति या अन्य जानकारी छिपाने की आवश्यकता नहीं है. जनगणना के दौरान सही और पूर्ण जानकारी देना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है.' इन चीजों का होगा सत्यापन