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जनगणना 2027: गाजियाबाद जिला प्रशासन का सेल्फ एन्यूमरेशन पर जोर, लोगों को समझाया जा रहा प्रोसेस

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जनगणना 2027 के लिए पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकान के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन (Self Enumeration) की प्रक्रिया 7 मई से प्रारंभ होगी जो की 21 मई 2026 तक जारी रहेगी.

सेल्फ एन्यूमरेशन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट se.census.gov.in विजिट कर जानकारी देनी होगी. सेल्फ एन्यूमरेशन करने के लिए वेबसाइट पर मकान नंबर, मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान में कमरों की संख्या, परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या, पेयजल का मुख्य स्रोत, मोबाइल नंबर, पेय जल का मुख्य स्रोत, लाइट का मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता समेत कुल 33 प्रश्नों का जवाब देना होगा. 21 मई 2026 सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए अंतिम दिन होगा जबकि 22 मई से 20 जून 2027 तक गृह सूचीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी.

जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर (ETV BHARAT)

लोगों को किया जा रहा जागरूक

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के मुताबिक, वर्तमान में जनगणना को लेकर व्यापक तैयारी का दौर जारी है. जनगणना को लेकर करीब दस हजार कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है. सभी कार्मिकों का प्रशिक्षण का कार्य जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण कराया जा रहा है. प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 50 कार्मिकों को जनगणना से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है. 7 मई से 21 मार्च सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया होगी. सेल्फ एन्यूमरेशन को लेकर लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन, सामाजिक संगठन समेत सभी स्टेकहोल्डर के साथ सेल्फ एन्यूमरेशन को लेकर बैठक कर जानकारी दी गई है. सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है.