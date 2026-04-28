जनगणना 2027: गाजियाबाद जिला प्रशासन का सेल्फ एन्यूमरेशन पर जोर, लोगों को समझाया जा रहा प्रोसेस
सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए जिला प्रशासन जमकर प्रचार प्रसार कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन घर-परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकें.
Published : April 28, 2026 at 5:43 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: जनगणना 2027 के लिए पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकान के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन (Self Enumeration) की प्रक्रिया 7 मई से प्रारंभ होगी जो की 21 मई 2026 तक जारी रहेगी.
सेल्फ एन्यूमरेशन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट se.census.gov.in विजिट कर जानकारी देनी होगी. सेल्फ एन्यूमरेशन करने के लिए वेबसाइट पर मकान नंबर, मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान में कमरों की संख्या, परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या, पेयजल का मुख्य स्रोत, मोबाइल नंबर, पेय जल का मुख्य स्रोत, लाइट का मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता समेत कुल 33 प्रश्नों का जवाब देना होगा. 21 मई 2026 सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए अंतिम दिन होगा जबकि 22 मई से 20 जून 2027 तक गृह सूचीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी.
लोगों को किया जा रहा जागरूक
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के मुताबिक, वर्तमान में जनगणना को लेकर व्यापक तैयारी का दौर जारी है. जनगणना को लेकर करीब दस हजार कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है. सभी कार्मिकों का प्रशिक्षण का कार्य जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण कराया जा रहा है. प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 50 कार्मिकों को जनगणना से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है. 7 मई से 21 मार्च सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया होगी. सेल्फ एन्यूमरेशन को लेकर लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन, सामाजिक संगठन समेत सभी स्टेकहोल्डर के साथ सेल्फ एन्यूमरेशन को लेकर बैठक कर जानकारी दी गई है. सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है.
डीएम की जनता से अपील
डीएम ने लोगों से अपील की है कि सेल्फ एन्यूमरेशन में अधिक से अधिक लोग सहभाग करें. जनगणना को लेकर नोडल अधिकारी और जिला जनगणना अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि सेल्फ एन्यूमरेशन शुरू होने से पहले पुनः इस संबंध में सभी स्टेकहोल्डर के साथ बैठक की जाए.
जनगणना को जिला प्रशासन अलर्ट
जनगणना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. जिलाधिकारी द्वारा सभी विभाग अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि अपने-अपने विभागों के समस्त कार्मिकों को जनगणना प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें. प्रशिक्षण में उपस्थिति सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग अध्यक्षों को सौंप गई है. यदि इसके पश्चात भी कोई कार्मिक प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वेतन रोकने की कार्रवाई विभाग में द्वारा की जाएगी. साथ ही जनगणना कार्य में लापरवाही करने पर मुकदमा दर्ज करने की भी कार्रवाई होगी.
जिला प्रशासन द्वारा सेल्फ एन्यूमरेशन किस प्रकार करना है इस संबंध में भी जानकारी दी गई है. सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया
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