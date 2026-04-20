जनगणना के वो 33 सवाल जो पूछे जाएंगे आपसे, मकान-दुकान से लेकर ये भी बताना पड़ेगा
Census 2027 की तैयारी जारी, दो चरणों में जनगणना, पहले चरण में होगी मकान गणना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 2:21 PM IST
आगरा: दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान भारत सरकार की जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है. पहली बार पूरी प्रक्रिया डिजीटल रहेगी. पहले यह जनगणना सन 2021 में प्रस्तावित थी. लेकिन, कोरोना महामारी की वजह से इसे टाला गया था. इस बार की सेंसस में पहली बार जाति गणना भी शामिल रहेगी. यह भारत की 16वीं जनगणना है और आजादी के बाद 8वीं जनगणना है. जिसमें प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए डाटा दर्ज करेंगे. इसके साथ ही इस बार जनगणना में स्व-गणना की सुविधा भी दी गई है.
दो फेज में होगी जनगणना
सेंसस 2027 दो चरणों में की जाएगी. पहला चरणा सितंबर 2026 तक चल सकता है. जिसमें मकान सूचीकरण और आवास गणना होगी. उत्तर प्रदेश में जनगणना का पहला चरण मकान गणना 22 मई 2026 से शुरू होगा. जो 20 जून तक चलेगा. सभी राज्य और केंद्रशासित सरकार अपनी सुविधा के अनुसार 30 दिनों में यह काम करेंगे. इसके ठीक पहले 15 दिनों की स्व-गणना अवधि भी होगी. जिसमें इस चरण में मकानों की स्थिति, घर में मौजूद सुविधाओं और घर के पास मौजूद संपत्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी. इसके बाद दूसरा चरण फरवरी 2027 तक रहेगा. जिसमें जनसंख्या की गणना होगी.
33 सवालों का जवाब देना अनिवार्य
पूछे जाने वाले सवालों में भवन और मकान की जानकारी मांगी जाएगी. जैसे मकान की फर्श, दीवार और छत के निर्माण में कौन सी मुख्य सामग्री का इस्तेमाल किया गया है. मकान का उपयोग आवासीय, व्यावसायिक या मिश्रित तीनों में से किस रूप में किया जा रहा है.
इसके साथ ही परिवार की पहचान और उसकी संरचना परिवार संख्या की भी जानकारी मांगी जाएगी जैसे परिवार में कुल कितने लोग रहते हैं. परिवार के मुखिया का नाम और लिंग के साथ उसकी सामाजिक श्रेणी (SC/ST/OBC/OTHER) की भी जानकारी देनी होगी.
आवास में उपलब्ध सुविधाएं
आवास सुविधाओं के बार में भी जानकारी मांगी जाएगी जिसमें मकान स्वयं का है या किराए का है. मकान में कुल कितने कमरे हैं. परिवार में रहने वाली विवाहित जोड़ों की संख्या क्या है. मकान में पेयजल का स्रोत और उसकी उपलब्धता क्या है. बिजली का कनेक्शन है. शौचालय की सुविधा कैसी और किस तरह की है. नहाने की सुविधा कैसी है मकान में जल निकासी की सुविधा है. किचन की सुविधा कैसी है. खाना बनाने के लिए कौन सी ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है. एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन है या नहीं.
ट्रांसपोर्ट की सुविधा
मकान में कौन सी सुविधाएं और तकनीक उपलब्ध हैं. जैसे रेडिया ट्रांजिस्टर और टेलीविजन है या नहीं इंटरनेट की सुविधा है. परिवार के लोग लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या नहीं. इसके साथ ही घर में टेलीफोन, मोबाइल फोन और स्मार्टफोन कितनी संख्या में इस्तेमाल हो रहे हैं. वहीं वाहन के बारे में भी जानकारी मांगी जाएगी. परिवार में कितने साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप और वैन उपलब्ध हैं. परिवार में मुख्य रूप कौन से अनाज का इस्तेमाल किया जाता है. संपर्क के लिए मोबाइल नंबर की जानकारी भी देनी होगी.
सेंसस के लिए ताजनगरी तैयार
यूपी के सभी जिलों के साथ ही आगरा में भी जिला प्रशासन ने जनगणना को लेकर तैयारी तेज कर दी हैं. आगरा शहर के 100 वार्ड चार जोन में बांटे हैं. जिले में 3116 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक तैयार करके प्रगणक प्रत्येक मकान से जुड़े 33 सवालों के जवाब ऐप में दर्ज करेंगे. जिससे ही आगे चलकर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी. आगरा में जनगणना को लेकर कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई जा रही है.
07 से 21 मई तक स्व-गणना की सुविधा
आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग चार्ज अधिकारी नियुक्त किए हैं. आगरा शहर की बात करें तो नगर निगम के 100 वार्ड हैं. जिन्हें चार जोन में बांटा गया है. जिले में 3116 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक तैयार किए गए हैं. प्रगणक प्रत्येक मकान से जुड़े 33 सवालों के जवाब ऐप में दर्ज करेंगे. आगरा में 7 मई से 21 मई तक स्व-गणना की सुविधा दी जाएगी. इसके साथ ही प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया है और निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की गई है.
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