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जनगणना के वो 33 सवाल जो पूछे जाएंगे आपसे, मकान-दुकान से लेकर ये भी बताना पड़ेगा

आगरा: दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान भारत सरकार की जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है. पहली बार पूरी प्रक्रिया डिजीटल रहेगी. पहले यह जनगणना सन 2021 में प्रस्तावित थी. लेकिन, कोरोना महामारी की वजह से इसे टाला गया था. इस बार की सेंसस में पहली बार जाति गणना भी शामिल रहेगी. यह भारत की 16वीं जनगणना है और आजादी के बाद 8वीं जनगणना है. जिसमें प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए डाटा दर्ज करेंगे. इसके साथ ही इस बार जनगणना में स्व-गणना की सुविधा भी दी गई है.

दो फेज में होगी जनगणना

सेंसस 2027 दो चरणों में की जाएगी. पहला चरणा सितंबर 2026 तक चल सकता है. जिसमें मकान सूचीकरण और आवास गणना होगी. उत्तर प्रदेश में जनगणना का पहला चरण मकान गणना 22 मई 2026 से शुरू होगा. जो 20 जून तक चलेगा. सभी राज्य और केंद्रशासित सरकार अपनी सुविधा के अनुसार 30 दिनों में यह काम करेंगे. इसके ठीक पहले 15 दिनों की स्व-गणना अवधि भी होगी. जिसमें इस चरण में मकानों की स्थिति, घर में मौजूद सुविधाओं और घर के पास मौजूद संपत्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी. इसके बाद दूसरा चरण फरवरी 2027 तक रहेगा. जिसमें जनसंख्या की गणना होगी.

33 सवालों का जवाब देना अनिवार्य

पूछे जाने वाले सवालों में भवन और मकान की जानकारी मांगी जाएगी. जैसे मकान की फर्श, दीवार और छत के निर्माण में कौन सी मुख्य सामग्री का इस्तेमाल किया गया है. मकान का उपयोग आवासीय, व्यावसायिक या मिश्रित तीनों में से किस रूप में किया जा रहा है.

इसके साथ ही परिवार की पहचान और उसकी संरचना परिवार संख्या की भी जानकारी मांगी जाएगी जैसे परिवार में कुल कितने लोग रहते हैं. परिवार के मुखिया का नाम और लिंग के साथ उसकी सामाजिक श्रेणी (SC/ST/OBC/OTHER) की भी जानकारी देनी होगी.

आवास में उपलब्ध सुविधाएं

आवास सुविधाओं के बार में भी जानकारी मांगी जाएगी जिसमें मकान स्वयं का है या किराए का है. मकान में कुल कितने कमरे हैं. परिवार में रहने वाली विवाहित जोड़ों की संख्या क्या है. मकान में पेयजल का स्रोत और उसकी उपलब्धता क्या है. बिजली का कनेक्शन है. शौचालय की सुविधा कैसी और किस तरह की है. नहाने की सुविधा कैसी है मकान में जल निकासी की सुविधा है. किचन की सुविधा कैसी है. खाना बनाने के लिए कौन सी ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है. एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन है या नहीं.