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छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 का आगाज, सीएम ने की जनगणना के महाभियान में नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील

मुख्यमंत्री ने जनगणना 2027 के तहत ऑनलाइन स्व-गणना कर राज्य स्तरीय अभियान की शुरूआत की.

CENSUS 2027 BEGINS IN CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 का आगाज (ANI)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 16, 2026 at 3:27 PM IST

4 Min Read
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रायपुर: देश के विकास की दिशा तय करने के लिए जनगणना 2027 के महाअभियान का आज से आगाज हो गया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अभियान का आगाज करते हुए, सभी लोगों से इस अभियान में शामिल होने और अपनी जानकारी साझा करने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना के सटीक आंकड़े आगामी वर्षों की योजनाएं तैयार करने में मददगार होती हैं. इसलिए इस अभियान में सभी को भाग लेना चाहिए. कार्यक्रम के आगाज के दौरान सीएम ने स्वयं पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर नागरिकों को इस राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी का संदेश भी दिया.

छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 का आगाज

मुख्यमंत्री ने कहा, भारत में विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान संचालित किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में भी आज से ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया शुरू हो रही है. नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार से संबंधित जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं. इस बार जनगणना को आधुनिक और डिजिटल स्वरूप दिया गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ हो सके.

सही जानकारी देना हमारा कर्तव्य

जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का आधार है. इन आंकड़ों के आधार पर सरकार आने वाले वर्षों की योजनाएं तैयार करती है, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंच सके: विष्णु देव साय, सीएम

16 अप्रैल से 30 मई तक घर-घर पहुंचे अधिकारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 मई 2026 से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा, जिसमें मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा. 30 मई तक प्रगणक घर-घर जाकर आवासीय और गैर-आवासीय भवनों, उनकी स्थिति, उपयोग तथा बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार व्यवस्था से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी.

जब भी मतगणना से जुड़े अधिकारी आपके घर आएं, तो उन्हें सही, स्पष्ट और पूर्ण जानकारी दें, क्योंकि प्रत्येक जानकारी राज्य के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जनगणना के दौरान दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय एवं नीतिगत उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा: विष्णु देव साय, सीएम

“विकसित छत्तीसगढ़ 2047” का संकल्प

सीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और “विकसित छत्तीसगढ़ 2047” के संकल्प को साकार करने में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है. सही आंकड़े ही बेहतर योजना और प्रभावी विकास की नींव रखते हैं. उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस महाअभियान को जनभागीदारी का उत्सव बनाने और सक्रिय सहयोग देने की अपील की. छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के तारतम्य में 16 से 30 अप्रैल 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया की शुरूआत हुई है.

प्रक्रिया होगी आसान और पारदर्शी, गोपनियता का रखा जाएगा ख्याल

मुख्य सचिव ने ने भी अपील की है कि इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपनी जानकारी स्वयं भरकर जनगणना में सक्रिय भागीदारी निभाएं. राज्य में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक नागरिकों को स्व-गणना के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करने का अवसर दिया गया है. मुख्य सचिव ने कहा है कि यह पहल जनगणना प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और अधिक विश्वनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे लोग अपनी सही और पूरी जानकारी स्वयं साझा कर सकेंगे.

घर-घर जाकर जुटाई जाएगी जानकारी

स्व-गणना अवधि समाप्त होने के बाद, 1 मई से 30 मई तक जनगणना टीम घर-घर जाकर लोगों से जानकारी जुटाई जाएगी. अधिकारी घर-घर आकर जानकारी दर्ज करेंगे. हर मकान की जानकारी दर्ज की जाएगी. घर की स्थिति, सुविधाएं और मूलभूत जानकारी संकलित की जाएगी. जिन्होंने स्व-गणना के तहत जानकारी दर्ज की है वे जनगणना प्रगणकों के घर आने पर उनसे SE ID जरूर साझा करें. यदि कोई स्व-गणना नहीं कर पाते है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. छत्तीसगढ़ राज्य में 1 मई से 30 मई 2026 तक की अवधि में प्रगणक आपके घर आकर जानकारी अवश्य दर्ज करेंगे. सभी लोगों से अपील की गई है कि वो इस अवसर का लाभ उठाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें.

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