मगरवारा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर मिले सीमेंटेड स्लीपर, तेजस एक्सप्रेस 27 मिनट खड़ी रही

रेलवे प्रशासन ने बड़े हादसे की आशंका जताई, ट्रैक से स्लीपर हटवाया गया.

cemented sleepers found track near unnao magarwara railway station tejas express stood still 27 minutes
मगरवारा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर मिले सीमेंटेड स्लीपर. (etv bharat.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 9:31 AM IST

उन्नाव: जिले के मगरवारा रेलवे स्टेशन के पास बीती रात उस समय हड़कंप मच गया, जब कानपुर–लखनऊ रेल रूट की डाउन लाइन पर सीमेंटेड स्लीपर मिला. इस घटना से रेल प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा कारणों से कई अहम कदम तुरंत उठाए गए. घटना की सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम को अवगत कराया गया, जिसके बाद संबंधित विभाग हरकत में आ गया. आनन-फानन में स्लीपर को ट्रैक से हटवाया गया. इसके बाद रूट सामान्य हो सका.

तेजस को रोका गया: जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली से लखनऊ जा रही तेजस एक्सप्रेस को एहतियातन गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया. तेजस एक्सप्रेस रात करीब 8 बजकर 52 मिनट पर गंगाघाट स्टेशन पहुंची थी. ट्रैक पर सीमेंटेड स्लीपर मिलने के कारण ट्रेन को मुख्य लाइन के बजाय लूप लाइन पर खड़ा किया गया. इस दौरान करीब 27 मिनट तक तेजस एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी रही. अचानक ट्रेन रुकने से यात्रियों में परेशानी बढ़ गई. कई यात्रियों ने ट्रेन के रुकने का कारण जानने की कोशिश की. रेलवे अधिकारियों द्वारा यात्रियों को स्थिति की जानकारी दी गई और उन्हें शांत रहने की अपील की गई.

बड़े हादसे की आशंका: घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस), आरपीएफ (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मगरवारा रेलवे स्टेशन के पास मौके पर पहुंचे. सुरक्षा टीम ने ट्रैक का गहन निरीक्षण किया और पाया कि डाउन लाइन पर एक सीमेंटेड स्लीपर रखा हुआ था, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था.


ट्रैक से हटाया सीमेंटेड स्लीपर: रेलवे कर्मचारियों की मदद से ट्रैक से सीमेंटेड स्लीपर को हटाया गया और डाउन लाइन को पूरी तरह क्लियर कराया गया. इसके बाद ट्रैक की दोबारा जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य बाधा या खतरा मौजूद न हो. सुरक्षा मानकों की पुष्टि होने के बाद ही रेल यातायात को बहाल किया गया.



इस वजह से ट्रैक पर स्लीपर आने की आशंका: आरपीएफ की प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि गिट्टी उतारने के कार्य के दौरान यह सीमेंटेड स्लीपर ट्रैक पर आ गया होगा. हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे पूरी तरह से हादसा मानकर ही जांच की जा रही है. यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इसमें किसी तरह की शरारत या लापरवाही तो शामिल नहीं है. फिलहाल इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने ट्रैक के आसपास चल रहे कार्यों की निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं. गनीमत रही कि समय रहते स्लीपर का पता चल गया और एक बड़ा रेल हादसा टल गया.


आरपीएफ क्या बोली: इस बारे में आरपीएफ इंस्पेक्टर हरीश कुमार मीणा ने बताया कि सीमेंटेंड स्लीपर हटवाकर रेल यातायात चालू करा दिया गया है. इसके साथ ही इसकी जांच भी की जा रही है.

