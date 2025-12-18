ETV Bharat / state

मगरवारा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर मिले सीमेंटेड स्लीपर, तेजस एक्सप्रेस 27 मिनट खड़ी रही

उन्नाव: जिले के मगरवारा रेलवे स्टेशन के पास बीती रात उस समय हड़कंप मच गया, जब कानपुर–लखनऊ रेल रूट की डाउन लाइन पर सीमेंटेड स्लीपर मिला. इस घटना से रेल प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा कारणों से कई अहम कदम तुरंत उठाए गए. घटना की सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम को अवगत कराया गया, जिसके बाद संबंधित विभाग हरकत में आ गया. आनन-फानन में स्लीपर को ट्रैक से हटवाया गया. इसके बाद रूट सामान्य हो सका.





तेजस को रोका गया: जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली से लखनऊ जा रही तेजस एक्सप्रेस को एहतियातन गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया. तेजस एक्सप्रेस रात करीब 8 बजकर 52 मिनट पर गंगाघाट स्टेशन पहुंची थी. ट्रैक पर सीमेंटेड स्लीपर मिलने के कारण ट्रेन को मुख्य लाइन के बजाय लूप लाइन पर खड़ा किया गया. इस दौरान करीब 27 मिनट तक तेजस एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी रही. अचानक ट्रेन रुकने से यात्रियों में परेशानी बढ़ गई. कई यात्रियों ने ट्रेन के रुकने का कारण जानने की कोशिश की. रेलवे अधिकारियों द्वारा यात्रियों को स्थिति की जानकारी दी गई और उन्हें शांत रहने की अपील की गई.

बड़े हादसे की आशंका: घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस), आरपीएफ (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मगरवारा रेलवे स्टेशन के पास मौके पर पहुंचे. सुरक्षा टीम ने ट्रैक का गहन निरीक्षण किया और पाया कि डाउन लाइन पर एक सीमेंटेड स्लीपर रखा हुआ था, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था.





ट्रैक से हटाया सीमेंटेड स्लीपर: रेलवे कर्मचारियों की मदद से ट्रैक से सीमेंटेड स्लीपर को हटाया गया और डाउन लाइन को पूरी तरह क्लियर कराया गया. इसके बाद ट्रैक की दोबारा जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य बाधा या खतरा मौजूद न हो. सुरक्षा मानकों की पुष्टि होने के बाद ही रेल यातायात को बहाल किया गया.