सीमेंट प्लांट के कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, पीएफ राशि जमा नहीं करने का आरोप, कलेक्टर से हुई शिकायत

बलौदाबाजार : सोनाडीह क्षेत्र में स्थित सीमेंट प्लांट एक बार फिर सवालों के घेरे में है. इस बार मुद्दा उत्पादन, पर्यावरण या विस्तार से जुड़ा नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है, जो सालों से प्लांट का हिस्सा है. प्लांट में काम करने वाले 79 कर्मचारियों का आरोप है कि उनके वेतन से नियमित रूप से भविष्य निधि यानी पीएफ की राशि काटी जा रही है, लेकिन पिछले 9 महीनों से पीएफ खाते में राशि जमा नहीं हो रही है.

मंगलवार को इसी गंभीर मुद्दे को लेकर सभी कर्मचारी एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की. कर्मचारियों के हाथों में आवेदन और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी. कर्मचारियों का कहना है कि हर महीने उनकी सैलरी स्लिप में पीएफ कटौती स्पष्ट रूप से दर्शाई जाती है, लेकिन जब वे अपने पीएफ खाते की जानकारी निकालते हैं तो उसमें पिछले 9 महीनों की कोई एंट्री नहीं मिलती. यानी पैसा कर्मचारियों से लिया गया, लेकिन उसे नियमानुसार पीएफ खाते में जमा नहीं किया गया

जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने की गुहार

आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वे न्युवोको सीमेंट प्लांट सोनाडीह में काम करते हैं. पिछले 9 महीनों से उनकी पीएफ राशि जमा नहीं की गई है, जबकि वेतन से कटौती नियमित रूप से की जा रही है. आवेदन में कर्मचारियों ने मांग की है कि प्रशासन इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे और कंपनी प्रबंधन को निर्देश दे कि लंबित पीएफ राशि तत्काल उनके खातों में जमा कराई जाए.

आवेदन में क्या लिखा ?



कर्मचारियों द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि उन्होंने प्लांट प्रबंधन के हर स्तर पर अपनी बात रखी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसलिए अब वे जिला प्रशासन से न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं.आवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पीएफ न जमा करना श्रम कानूनों का उल्लंघन है और इससे कर्मचारियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है.

पीएफ हमारी कमाई का वो हिस्सा है, जो भविष्य की सुरक्षा के लिए होता है. बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी या रिटायरमेंट, हर जरूरत में यही सहारा बनता है. जब वही पैसा नहीं मिलेगा तो हम कैसे सुरक्षित महसूस करें?- उत्तम कुमार ध्रुव, कर्मचारी

एचआर और एचओडी तक पहुंची बात, लेकिन समाधान नहीं



कर्मचारियों का कहना है कि यह मामला नया नहीं है।.पिछले कई महीनों से वे प्लांट के एचआर विभाग और संबंधित एचओडी को इस बारे में बात कर चुके हैं. मौखिक शिकायतें भी की गईं और लिखित रूप से भी ध्यान दिलाया गया, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला.

हमें हर बार कहा गया कि जल्द ठीक हो जाएगा, अगली तारीख तक अपडेट हो जाएगा. लेकिन 9 महीने बीत गए और हालात जस के तस हैं.अब भरोसा टूट चुका है- जशवंत रात्रे, कर्मचारी

चेतावनी भी दी, आंदोलन के संकेत



कलेक्ट्रेट पहुंचे कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे उच्च अधिकारियों और श्रम विभाग का रुख करेंगे. जरूरत पड़ी तो वे आंदोलन का रास्ता भी अपनाने को मजबूर होंगे. श्रम विशेषज्ञों के अनुसार, वेतन से पीएफ काटकर उसे समय पर खाते में जमा न करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. यह कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का सीधा उल्लंघन है, जिसमें कंपनी प्रबंधन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि कानूनी रूप से भी गंभीर बन सकता है.



कंपनी प्रबंधन की चुप्पी



इस पूरे मामले में न्युवोको सीमेंट प्लांट सोनाडीह प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. कर्मचारियों का कहना है कि प्रबंधन की चुप्पी उनकी आशंकाओं को और गहरा कर रही है.

