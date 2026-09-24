इंटरलॉकिंग टाइल्स बिगाड़ रही गाड़ियों की फिटनेस, चालकों को भी दे रही झटके, जानिए कैसे
देहरादून में बरसात के दौरान गड्ढों को भरने के लिए सीमेंट के ईंट और इंटरलॉकिंग टाइल्स का हुआ इस्तेमाल, अब डबल परेशानी का बने कारण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 24, 2026 at 3:55 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 5:15 PM IST
देहरादून: मानसून सीजन के दौरान बारिश की वजह से सड़कें काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं. ऐसे में लोक निर्माण विभाग ने गड्ढों को भरने के साथ सड़क की मरम्मत का काम किया है. खास ये है कि बड़े गड्ढों को भरने के लिए सीमेंट की ईटों का इस्तेमाल किया गया है. लोक निर्माण विभाग की ओर से किए गए इस व्यवस्था को लेकर क्या है रणनीति? मानसून के बाद सीमेंट की ईटों से बनी सड़कों को किस तरह से करेंगे तब्दील? इसकी जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं.
सीमेंट की ईंटों और इंटरलॉकिंग टाइल्स का इस्तेमाल: दरअसल, देहरादून में मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों ने शहर की यातायात व्यवस्था को मुश्किल में डाल दिया है. जगह-जगह बने गड्ढों को भरने के लिए लोक निर्माण विभाग ने कई मुख्य मार्गों पर सीमेंट की ईंटों और इंटरलॉकिंग टाइल्स का सहारा लिया है. तमाम मुख्य सड़क मार्गों पर सीमेंट की ईंटों को बिछाया गया है. इससे न सिर्फ वाहनों के फिटनेस पर फर्क पड़ रहा है. बल्कि, चालकों के हेल्थ पर भी फर्क पड़ रहा है.
राहत से ज्यादा परेशानी का कारण इंटरलॉकिंग टाइल्स: लोनिवि का मानना है कि लगातार बारिश के बीच बिटुमिनस पैच वर्क टिक नहीं पाता है. इसलिए फिलहाल सड़कों को यातायात योग्य बनाए रखने के लिए यह अस्थायी व्यवस्था की गई है, लेकिन सड़क पर बिछाई गईं ये ईंटें अब राहत से ज्यादा परेशानी का कारण बनती दिख रही हैं. कई स्थानों पर ईंटें ऊंची-नीची हैं. जबकि, कुछ जगहों पर वाहनों के गुजरने से खिसक रही हैं.
दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने का खतरा बढ़ा: इससे सड़क की सतह समतल नहीं रह गई है और दोपहिया वाहन चालकों के लिए फिसलने का खतरा बढ़ गया है. इसके साथ ही सीमेंट ईंटों और इंटरलॉकिंग टाइल्स से बने उबड़-खाबड़ हिस्सों से गुजरते समय वाहनों को लगातार झटके लग रहे हैं. इसका सीधा असर दोपहिया वाहनों के टायर, रिम, सस्पेंशन और हैंडलिंग पर पड़ रहा है.
वाहनों पर भी सीधा असर: कार और छोटे व्यावसायिक वाहनों में भी सस्पेंशन सिस्टम, शॉक एब्जॉर्बर और टायरों पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है, लेकिन दोपहिया वाहन चालकों के लिए स्थिति ज्यादा गंभीर है. गड्ढों और ईंटों के बीच संतुलन बिगड़ने से अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे पीछे से आने वाले वाहनों से टक्कर का खतरा रहता है. बारिश के दौरान इन स्थानों पर पानी भर जाने से सड़क की वास्तविक गहराई का अंदाजा भी नहीं लग पाता.
देहरादून के कई मार्गों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स का इस्तेमाल: देहरादून के कई मार्गों पर अस्थायी मरम्मत के लिए इंटरलॉकिंग टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है. इनमें कैनाल रोड, सहस्रधारा रोड, कांवली रोड, किशन नगर, धर्मपुर, नेहरूग्राम, करनपुर और सुभाष रोड जैसे क्षेत्र शामिल हैं. सड़क की खराब स्थिति का असर सिर्फ यातायात पर नहीं, बल्कि शहर की गति पर भी पड़ रहा है.
सीमेंट की ईटों को हटाकर सड़क का किया जाएगा ट्रीटमेंट: वाहन चालक गड्ढों और ईंटों से बचने के लिए अचानक लेन बदलते हैं, जिससे जाम और दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है. ऐसे में लोक निर्माण विभाग इस बात पर जोर दे रहा है कि वर्तमान समय में गढ्ढा मुक्त अभियान चल रहा है. उस दौरान इन सभी सीमेंट की ईटों को हटाकर सड़कों को स्थाई रूप से बेहतर किया जाएगा.
क्या बोले लोनिवि के सचिव? वहीं, लोनिवि के सचिव पंकज कुमार पांडेय का कहना है कि बरसात के दौरान अगर गड्ढों में मलबा आदि भरा जाता है, वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होती है. ऐसे में सीमेंट की इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाती है. गड्ढा मुक्त अभियान के दौरान इंटरलॉकिंग टाइल्स को निकालकर सड़कों को ठीक कर लिए जाएगा. उन्होंने कहा कि,
क्या बोले परिवहन विभाग के संयुक्त परिवहन आयुक्त? इस पूरे मामले पर परिवहन विभाग के संयुक्त परिवहन आयुक्त राजीव कुमार मेहरा ने सड़कों पर इंटरलॉकिंग सीमेंट की टाइल्स को अच्छा प्रयोग करार दिया है. साथ ही प्रॉपर रखरखाव भी जरूरी बताया है. उनका कहना है कि,
हिचकोलों से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर: वहीं, ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत करते हुए राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जनरल फिजिशियन डॉ. केसी पंत ने वाहनों के हिचकोलों से होने से वाली परेशानियां भी बताई है. उन्होंने स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, इसकी जानकारी भी दी. उन्होंने कहा कि,
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