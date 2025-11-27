ETV Bharat / state

1.92 लाख रु में खरीदी गई एक सीमेंट की बोरी? छिंदवाड़ा कम्युनिटी हॉल निर्माण का मामला

सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार ने बताया, '' जुन्नारदेव विशाला में विधायक निधि से स्वीकृत सामुदायिक भवन के निर्माण में लापरवाही जरूर पाई गई है, जिसमें यह स्वीकृत डिजाइन से अलग निर्माणाधीन होना पाया गया है. निर्माण एजेंसी द्वारा अनियमितता पाए जाने पर कार्यपालन यंत्री एवं अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार एजेंसी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जुन्नारदेव, सहायक यंत्री, तत्कालीन उपयंत्री, सरपंच व सचिव से राशि वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है. लापरवाहों से वसूली के साथ ही नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है.''

छिन्दवाड़ा : जुन्नारदेव विशाला ग्राम पंचायत में बन रहे सामुदायिक भवन के लिए एक बोरी सीमेंट 1 लाख 92 हजार रुपए में खरीदने के मामले से बवाल मच गया. 1.92 लाख का बिल पंचायत दर्पण पोर्टल में लगाया गया था, जिसे लेकर जिला पंचायत सीईओ को सफाई देनी पड़ी.

ग्राम पंचायत में जो भी निर्माण कार्य होता है यह सरकार से मिलने वाले पैसे से होता है. इस खर्च के बिल और जानकारी सरकार के पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करना होती है. ग्राम पंचायत ने सरकार के पोर्टल पंचायत दर्पण में 1 दिसंबर 2023 को तीन बिल अपलोड किए हैं, जिसमें दो अलग-अलग बिलों में एक-एक बोरी सीमेंट की कीमत 1 लाख 92 हजार और तीसरे बिल में एक बोरी सीमेंट की कीमत 1 लाख 12 हजार रुपए बताई गई है. इसे लेकर जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने बताया, '' बिल में 600 बोरी सीमेंट की कीमत 1.92 लाख बताई गई है, जिसमें 1.50 लाख रु 600 बोरी सीमेंट की कीमत और 42 हजार रुपए जीएसटी बताया गया है.''

17 लाख खर्च होने के बाद सिर्फ पिलर ही बन पाए

जुन्नारदेव जनपद पंचायत के जुन्नारदेव विशाला ग्राम पंचायत में विधायक निधि से कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए 24 लाख रुपए दिए गए थे, जिसमें 17 लाख 80 हजार रुपए खर्च कर दिए गए हैं और जमीन पर 15 पिलर खड़े किए गए हैं. इसे लेकर कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कहा, '' कम्युनिटी हॉल का जो नक्शा है उससे एकदम अलग हटकर निर्माण काम शुरू किया गया, इसकी वजह से सभी जिम्मेदारों से रिकवरी की जाएगी.''

जुन्नारदेव विशाला के सरपंच शंकर कमरे का कहना है कि पास में ही जन सहयोग से मंदिर का निर्माण हो रहा है. वहीं पर हम सामुदायिक भवन का निर्माण करवा रहे हैं इसलिए पिलर बनकर तैयार हुए हैं.