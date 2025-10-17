ETV Bharat / state

दिव्यांगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में कारगर है सेलुलर थेरेपी, केंद्रीय मंत्री बोले- आयुष्मान भारत में कराएंगे शामिल

भारत पुनर्जनन चिकित्सा में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है, जहां डॉक्टर स्टेम सेल और सेलुलर थेरपी नवाचार के अग्रिम पंक्ति में हैं.

दिव्यांगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार
दिव्यांगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 17, 2025 at 8:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने शुक्रवार को स्वास्थ्य सेवा में वैज्ञानिक नवाचार की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डालते हुए भारतीय शोधकर्ताओं की सराहना की. उन्होंने कहा कि इन शोधकर्ताओं ने पुनर्जनन चिकित्सा में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है. उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिव्यांगों के लिए सेल थेरपी को आयुष्मान भारत में शामिल करने का अनुरोध करेंगे. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत पुनर्जनन चिकित्सा में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है, जहां इसके डॉक्टर स्टेम सेल और सेलुलर थेरपी नवाचार के अग्रिम पंक्ति में हैं. इस तरह के सम्मेलन ज्ञान, अनुभव और नीतिगत मार्गदर्शन को एक साथ लाते हैं जो युवा पेशेवरों को प्रेरित करते हैं और रोगियों के लिए वास्तविक समाधान प्रदान करते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि न्यूरोलॉजिकल और ऑर्थोपेडिक विकारों तथा विकलांगताओं के उपचार में हाल की प्रगति से पता चलता है कि सरकार का भी यह प्राथमिकता क्षेत्र है. जुएल ओरांव अंतरराष्ट्रीय न्यूरोरेस्टोरेटोलॉजी एसोसिएशन (आएएनआर) के 17वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान सोसाइटी ऑफ रीजेनरेटिव साइंसेज (इंडिया) के 7वें वार्षिक सम्मेलन का भी संयुक्त रूप से होटल द अशोक चाणक्यपुरी में शुभारम्भ हुआ. इस दो दिवसीय आयोजन 17-18 अक्टूबर में भारत और विदेशों से 500 से अधिक डॉक्टर, वैज्ञानिक और रोगी प्रतिनिधी एकत्र होते हैं, जो पुनर्जनन चिकित्सा और न्यूरो रेस्टोरेटोलॉजी में नवीनतम प्रवृत्तियों पर विचार-विमर्श करेंगे.

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम (ETV Bharat)

सेलुलर थेरपी और पुनर्जनन चिकित्सा पर ध्यान

सोसाइटी ऑफ रीजेनरेटिव साइंसेज का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉ. अलोक शर्मा ने कहा कि पुनर्जनन चिकित्सा में सेलुलर थेरपी का उपयोग हमारा कार्य उन रोगियों के लिए उपचार प्रदान करना है जिनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है. भारत अनुसंधान में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है, और पीएम मोदी ने शुरू से ही इस पहल का समर्थन किया है, स्टेम सेल केंद्रों को बढ़ावा देकर और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करके. हम आयुष्मान भारत के तहत सेलुलर थेरपी को शामिल करने का आग्रह करते हैं, ताकि सभी रोगी इन जीवन-परिवर्तनकारी उपचारों तक पहुंच सकें.

पुनर्जनन चिकित्सा में भारत चीन से अधिक उन्नत

आईएएनआर के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. होंग्युन हुआंग ने कहा कि हम भारत सरकार के समर्थन और अपने प्रोफेसरों तथा तकनीकी टीमों के कठिन परिश्रम के लिए आभारी हैं. न्यूरल रिसर्च का उद्देश्य न्यूरोलॉजिकल कार्य को बहाल करना, रोगियों की कार्डियो-रिदम में सुधार लाना और उनकी समग्र जीवन गुणवत्ता को बढ़ाना है. हमारे निष्कर्ष पहले से ही महत्वपूर्ण सुधार दिखा चुके हैं, और निरंतर अनुसंधान तथा सहयोग के साथ, हम इन थेरपी को अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध और प्रभावी बना सकते हैं. उन्होंने उल्लेख किया कि पुनर्जनन चिकित्सा में भारत चीन से अधिक उन्नत है. अमेरिका, चीन, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, हांगकांग तथा अन्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. पहले दिन में क्लिनिकल न्यूरोरेस्टोरेशन के रुझान, स्टेम सेल हस्तक्षेपों तथा भारत में पुनर्जनन चिकित्सा को समर्थन देने वाली नीति ढांचों पर चर्चाएं हुईं. डॉ. अलोक शर्मा को वर्ष 2025 के लिए आईएनएआर के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

UNION TRIBAL MINISTER JUAL ORAM
CELLULAR THERAPY FOR DISABLED
AYUSHMAN SCHEME
सेलुलर थेरपी और पुनर्जनन चिकित्सा
CELLULAR THERAPY EFFECTIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.