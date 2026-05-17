'भतीजे के आने की खुशी मेरे भाइयों..' ग्वालियर में युवकों ने की अंधाधुंध फायरिंग, देखें वीडियो
ग्वालियर के झाँसी रोड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो. खुले एरिए में ट्रैक्टर के पास खड़े होकर राइफलों में हर्ष फायर करते दिख रहे हैं युवक .
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 4:46 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के चंबल अंचल में एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगी है. शनिवार को सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ युवक हर्ष फ़ायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के ज़रिए ही बताया भी गया है कि यह हर्ष फ़ायरिंग है जो बच्चे के जन्म पर की जा रही है. ये वीडियो ग्वालियर के झाँसी रोड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है.
भतीजे की आने की खुशी में हर्ष फायरिंग
असल में एक बच्चे के जन्म पर ख़ुशी में हर्ष फ़ायरिंग करने का एक वीडियो शनिवार को ग्वालियर के सोशल मीडिया ग्रुप पर वायरल होने लगा. यह वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया गया था. वीडियो में एक खुले एरिए में ट्रैक्टर के पास खड़े होकर दो युवक राइफलों में हर्ष फायर करते दिख रहे हैं. वीडियो में ही इस बात का ज़िक्र किया गया है कि ये हर्ष फ़ायरिंग "भतीजे के आने की ख़ुशी.." में है.
पहले अपलोड किया फिर डिलीट कर दिया गया वीडियो
थोड़ी पड़ताल में यह पता चला कि यह वीडियो के एक दिन पहले का है जिसे "रविंद्र गुर्जर" नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया गया था. हालांकि बाद में इसे इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दिया गया. लेकिन तब तक यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था.
पुलिस कर रही वीडियो की जांच
इस वीडियो का संबंध में जब हमने झाँसी रोड थाना प्रभारी शक्ति सिंह यादव से बात की तो उनका कहना था कि ये एक वायरल वीडियो है. इस संबंध में कोई शिकायत सामने नहीं आई है, फिर भी इसकी पड़ताल की जा रही है. जैसे ही कोई सुराग मिलेगा कार्रवाई की जाएगी."
बच्चे के हाथ में भी बंदूक के साथ पोस्ट किया था वीडियो
आपको बता दें, जिस इंस्टाग्राम अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट किया गया था उस रविंद्र गुर्जर नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से पहले भी इस तरह के वीडियो पोस्ट किए जा चुके हैं. एक वीडियो पोस्ट में तो तेरह साल के बच्चे के हाथ में भी रायफल दिखाई दे रही है. हालांकि यह बात अब तक स्पष्ट नहीं है कि संबंधित इन्स्टाग्राम अकाउंट ग्वालियर क्षेत्र का है या मुरैना का. इसको लेकर अब पुलिस पड़ताल कर रही है.