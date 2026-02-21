अमेठी में भागवत कथा में लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग; बंदूक और दो कारतूस बरामद, आरोपी गिरफ्तार
प्रभारी निरीक्षक मोहनगंज राकेश सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 21, 2026 at 6:45 PM IST
अमेठी : जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्जकर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से 12 बोर की बंदूक और दो कारतूस भी बरामद हुए हैं. पुलिस आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्यवाही में जुटी है.
पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी. ने बताया कि शनिवार को मोहनगंज पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हर्ष फायरिंग करने वाले अभियुक्त शिव बहादुर यादव को गिरफ्तार किया है. आरोपी थाना मोहनगंज के मजरे चिलूली का रहने वाला है.
उन्होंने बताया कि आरोपी को एक 12 बोर लाइसेंसी बंदूक, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि 14 फरवरी को उसके नये घर पर भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें उसके पास से बरामद बंदूक से हर्ष फायरिंग की गई थी. उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा फायर करना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है.
उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाना मोहनगंज पर 30 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है. गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है.
प्रभारी निरीक्षक मोहनगंज राकेश सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद पुलिस जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रेषित करेगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने पर विचार करेंगे.
