अमेठी में भागवत कथा में लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग; बंदूक और दो कारतूस बरामद, आरोपी गिरफ्तार

अमेठी : जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्जकर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से 12 बोर की बंदूक और दो कारतूस भी बरामद हुए हैं. पुलिस आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्यवाही में जुटी है.



पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी. ने बताया कि शनिवार को मोहनगंज पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हर्ष फायरिंग करने वाले अभियुक्त शिव बहादुर यादव को गिरफ्तार किया है. आरोपी थाना मोहनगंज के मजरे चिलूली का रहने वाला है.

उन्होंने बताया कि आरोपी को एक 12 बोर लाइसेंसी बंदूक, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि 14 फरवरी को उसके नये घर पर भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें उसके पास से बरामद बंदूक से हर्ष फायरिंग की गई थी. उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा फायर करना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है.