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लखनऊ में बर्थडे पार्टी में तड़तड़ाई गोलियां, रिसॉर्ट कर्मचारी ने कराई FIR, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही

आरोप है कि कुछ युवक नशे की हालत में थे और उन्होंने अचानक कई राउंड हवाई फायरिंग शुरू कर दी.

पुलिस ने अज्ञात में दर्ज की FIR.
पुलिस ने अज्ञात में दर्ज की FIR. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 10:57 PM IST

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लखनऊ : मोहनलालगंज इलाके में एक फेमस चाय की दुकान के मालिक के बेटे की बर्थडे पार्टी के दौरान एक रिसॉर्ट में जमकर हर्ष फायरिंग की गई. रिसॉर्ट के कर्मचारियों ने फायरिंग करने से मना भी किया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी. पुलिस ने रिसॉर्ट मेंटेनेंस कर्मी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है.

​पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, सीतापुर के सतौहा गांव निवासी जितेंद्र सिंह स्पैरो रिसॉर्ट में मेंटेनेंस का काम देखते हैं. उन्होंने बताया कि फेमस चाय की दुकान के मालिक के बेटे की बर्थडे पार्टी के लिए यह रिसॉर्ट बुक कराया गया था. पार्टी का आयोजन रिंकू तिवारी उर्फ आशीष तिवारी ने किया था, जिसमें लगभग 35 से 40 लोग शामिल होने पहुंचे थे.

​शिकायत के अनुसार, रात करीब 9 से 10 बजे के बीच जब डीजे पर तेज आवाज में गाने बज रहे थे और लोग डांस कर रहे थे, तभी पार्टी में आए कुछ युवक बेकाबू हो गए. आरोप है कि कुछ युवक नशे की हालत में थे और उन्होंने अचानक कई राउंड हवाई फायरिंग शुरू कर दी. रिसॉर्ट के कर्मचारियों ने जब उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, तो दबंगों ने किसी की बात नहीं मानी और फायरिंग जारी रखी.

कर्मचारियों का कहना है कि यदि गोली किसी को लग जाती, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था. ​​मोहनलालगंज इंस्पेक्टर राम बाबू ने बताया कि स्पैरो रिजॉर्ट में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की सूचना मिली थी. मेंटेनेंस कर्मचारी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. रिसॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर फायरिंग करने वाले युवकों की पहचान की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

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