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लखनऊ में बर्थडे पार्टी में तड़तड़ाई गोलियां, रिसॉर्ट कर्मचारी ने कराई FIR, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही

लखनऊ : मोहनलालगंज इलाके में एक फेमस चाय की दुकान के मालिक के बेटे की बर्थडे पार्टी के दौरान एक रिसॉर्ट में जमकर हर्ष फायरिंग की गई. रिसॉर्ट के कर्मचारियों ने फायरिंग करने से मना भी किया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी. पुलिस ने रिसॉर्ट मेंटेनेंस कर्मी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है.

​पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, सीतापुर के सतौहा गांव निवासी जितेंद्र सिंह स्पैरो रिसॉर्ट में मेंटेनेंस का काम देखते हैं. उन्होंने बताया कि फेमस चाय की दुकान के मालिक के बेटे की बर्थडे पार्टी के लिए यह रिसॉर्ट बुक कराया गया था. पार्टी का आयोजन रिंकू तिवारी उर्फ आशीष तिवारी ने किया था, जिसमें लगभग 35 से 40 लोग शामिल होने पहुंचे थे.

​शिकायत के अनुसार, रात करीब 9 से 10 बजे के बीच जब डीजे पर तेज आवाज में गाने बज रहे थे और लोग डांस कर रहे थे, तभी पार्टी में आए कुछ युवक बेकाबू हो गए. आरोप है कि कुछ युवक नशे की हालत में थे और उन्होंने अचानक कई राउंड हवाई फायरिंग शुरू कर दी. रिसॉर्ट के कर्मचारियों ने जब उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, तो दबंगों ने किसी की बात नहीं मानी और फायरिंग जारी रखी.