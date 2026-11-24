ETV Bharat / state

BJP-अकाली गठबंधन से चंडीगढ़ में जोश हाई, नगर निगम चुनाव में भी हो सकता है अलायंस, ढोल-नगाड़ों के साथ मना जश्न

BJP-अकाली गठबंधन से चंडीगढ़ में जोश हाई ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन के ऐलान के बाद चंडीगढ़ में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. गुरुपर्व के अवसर पर गठबंधन की घोषणा के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने पार्टी कार्यालयों में जश्न मनाया. सेक्टर-33 स्थित भाजपा कार्यालय कमलम में अकाली दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं का ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया. दोनों दलों के समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी.

गठबंधन की खुशी मनाई : वहीं सेक्टर-28 स्थित शिरोमणि अकाली दल के कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने गठबंधन की खुशी मनाई. इस दौरान दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुरुद्वारा साहिब जाकर माथा टेकने के साथ गुरु साहिब का आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम बनाया. इसके लिए वे सेक्टर-34 स्थित गुरुद्वारा साहिब के लिए रवाना हुए.

BJP-अकाली गठबंधन से चंडीगढ़ में जोश हाई (ETV Bharat) नगर निगम चुनाव साथ लड़ने की तैयारी : गठबंधन के बाद अब चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में दोनों दलों के साथ आने की संभावना पर चर्चा शुरू हो गई है. अगले महीने होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां मिलकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं. हालांकि, सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. गुरुपर्व पर गठबंधन उत्साह की बात : भाजपा नेता संजय टंडन ने गठबंधन को लेकर कहा कि गुरुपर्व के पावन अवसर पर इसकी घोषणा होना दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और पंजाब के लोगों के लिए उत्साह की बात है. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये गठबंधन आगामी नगर निगम और पंजाब विधानसभा चुनावों में दोनों दलों के लिए मजबूत आधार बनेगा. उन्होंने दोनों चुनावों में तीन-चौथाई बहुमत हासिल करने का दावा भी किया.