BJP-अकाली गठबंधन से चंडीगढ़ में जोश हाई, नगर निगम चुनाव में भी हो सकता है अलायंस, ढोल-नगाड़ों के साथ मना जश्न
Chandigarh Kamalam Celebrations : भाजपा-अकाली दल गठबंधन पर चंडीगढ़ के बीजेपी दफ्तर कमलम में जश्न मनाया गया है.
Published : November 24, 2026 at 7:30 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 8:07 PM IST
चंडीगढ़ : भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन के ऐलान के बाद चंडीगढ़ में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. गुरुपर्व के अवसर पर गठबंधन की घोषणा के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने पार्टी कार्यालयों में जश्न मनाया. सेक्टर-33 स्थित भाजपा कार्यालय कमलम में अकाली दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं का ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया. दोनों दलों के समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी.
गठबंधन की खुशी मनाई : वहीं सेक्टर-28 स्थित शिरोमणि अकाली दल के कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने गठबंधन की खुशी मनाई. इस दौरान दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुरुद्वारा साहिब जाकर माथा टेकने के साथ गुरु साहिब का आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम बनाया. इसके लिए वे सेक्टर-34 स्थित गुरुद्वारा साहिब के लिए रवाना हुए.
नगर निगम चुनाव साथ लड़ने की तैयारी : गठबंधन के बाद अब चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में दोनों दलों के साथ आने की संभावना पर चर्चा शुरू हो गई है. अगले महीने होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां मिलकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं. हालांकि, सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है.
गुरुपर्व पर गठबंधन उत्साह की बात : भाजपा नेता संजय टंडन ने गठबंधन को लेकर कहा कि गुरुपर्व के पावन अवसर पर इसकी घोषणा होना दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और पंजाब के लोगों के लिए उत्साह की बात है. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये गठबंधन आगामी नगर निगम और पंजाब विधानसभा चुनावों में दोनों दलों के लिए मजबूत आधार बनेगा. उन्होंने दोनों चुनावों में तीन-चौथाई बहुमत हासिल करने का दावा भी किया.
सीटों के बंटवारे पर बाद में होगी चर्चा : नगर निगम चुनाव में दोनों दल कितनी-कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल पर संजय टंडन ने कहा कि फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है. गठबंधन की घोषणा के बाद दोनों दलों के नेताओं के बीच इस विषय पर चर्चा होनी बाकी है. आपसी बातचीत और सहमति के आधार पर ही सीटों का फैसला किया जाएगा.
"दिलों का मिलन" : वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच हुए गठबंधन को दिलों का मिलन बताते हुए कहा कि यह पंजाब के हित में एक बड़ा कदम है. उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब में NDA की सरकार बनना तय है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और अकाली दल का रिश्ता पुराना है. अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के समय से दोनों दलों के बीच अच्छे संबंध रहे हैं. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह रिश्ता और मजबूत होगा
"आधार खिसका हुआ है" : वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में बोलते हुए पंजाब में अकाली दल-भाजपा के गठबंधन पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों का राजनीतिक आधार खिसक चुका है. पहले भी ये दोनों पार्टियां साथ थी. अब आधार खिसका हुआ है, इसलिए गठबंधन कर रही हैं. वहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी विफल हो चुकी है. उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है और उसे वहां किसी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं हैं.
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