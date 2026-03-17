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करनाल में गूंजा राज्यसभा उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध की जीत का जश्न, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर किया तीखा हमला

हरियाणा से राज्यसभा के लिए करमवीर बौद्ध की जीत का जश्न (Etv Bharat)

राव नरेंद्र सिंह का सियासी हमला: हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर जीत पर बधाई दी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि "चुनाव के दौरान दबाव, प्रलोभन और प्रशासनिक हस्तक्षेप का सहारा लिया गया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हुई."

करनाल: हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कर्मवीर बौद्ध की जीत के बाद करनाल में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. ढोल-नगाड़ों की गूंज, लड्डुओं की मिठास और कार्यकर्ताओं के जोश ने माहौल को पूरी तरह उत्सव में बदल दिया. नेताओं ने इस जीत को 'प्रजातंत्र की जीत' और 'वोट चोरी की हार' करार दिया.

सामाजिक न्याय और दलित प्रतिनिधित्व का संदेश: राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "कांग्रेस ने एक साधारण दलित परिवार से आने वाले उम्मीदवार को राज्यसभा भेजकर सामाजिक न्याय का मजबूत संदेश दिया है." उन्होंने बीजेपी पर तीसरा उम्मीदवार उतारकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया.

राज्यसभा सीट की जीत पर जश्न (Etv Bharat)

क्रॉस-वोटिंग और अनुशासन की चेतावनी: क्रॉस-वोटिंग के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि "पार्टी लाइन के खिलाफ जाने वाले विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है." इसे उन्होंने जनादेश के साथ विश्वासघात बताया.

चुनाव प्रक्रिया और मतगणना पर सवाल: कांग्रेस नेताओं ने मतदान प्रक्रिया, वोट रद्द होने और मतगणना में देरी पर गंभीर सवाल उठाए. उनका आरोप है कि "कांग्रेस के चार वोट गलत तरीके से रद्द किए गए और गिनती में अनावश्यक देरी कर भ्रम की स्थिति बनाई गई."

एकजुटता का संकल्प दोहराया: करनाल में जश्न के बीच कांग्रेस ने साफ संदेश दिया कि यह जीत केवल एक सीट की नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की मजबूती की जीत है. पार्टी ने एकजुटता के साथ आगे भी संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया.

