263वें स्थापना दिवस पर सवाईमाधोपुर में उत्सव का रंग, पारंपरिक खेलों में जुटे स्थानीय और विदेशी सैलानी

स्थापना दिवस के अगले चरण में दशहरा मैदान पर दो दिवसीय अमरूद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा.

Swai Madhopurt Foundation Day
स्थापना दिवस पर त्रिनेत्र गणेश जी की महाआरती (ETV Bharat Swaimadhopur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 7:26 PM IST

सवाईमाधोपुर: रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में महाआरती के साथ सवाईमाधोपुर के 263वें स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ हुआ. जिला कलेक्टर कानाराम के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों ने पूजा-अर्चना कर उत्सव का आगाज किया. इसके बाद शेरपुर हेलीपैड पर चम्मच दौड़, रस्साकशी जैसी पारंपरिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें स्थानीय नागरिकों, स्कूली बच्चों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों ने भी भाग लिया.

अब अगले चरण में दशहरा मैदान पर दो दिवसीय अमरूद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, हालांकि पर्यटन विभाग के निर्देशन में चल रही सभी प्रतियोगिताओं में अव्यवस्थाएं देखने को मिलीं. आयोजक यह तय नहीं कर पाए कि कौन प्रतिभागी होगा और लगातार प्रतिभागी बदलते रहे. यहां तक कि विजेता प्रतिभागियों को सही समय पर पारितोषिक भी उपलब्ध नहीं करवा सके. इस दौरान कठपुतली शो का भी आयोजन किया गया. स्थापना दिवस समारोह के चलते कल अमरूद महोत्सव का आगाज होगा. दशहरा मैदान पर दो दिवसीय अमरूद महोत्सव की तैयारी का जायजा जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल, जिला परिषद CEO गौरव बुडानिया सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया.

जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि 19 जनवरी को सवाईमाधोपुर का स्थापना दिवस है, जिसके तहत तीन दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित होंगे. जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि सवाईमाधोपुर स्थापना दिवस का आगाज आज रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी की पूजा-अर्चना के साथ किया गया. सभी जिलावासी इस महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाएं. सवाईमाधोपुर की स्थापना 19 जनवरी 1763 में जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा की गई. इसके बाद से ही 19 जनवरी को सवाई माधोपुर स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है. सवाईमाधोपुर शहर उनके नाम पर ही बसाया गया. सवाईमाधोपुर राजस्थान का वह महत्वपूर्ण जिला है जो ऐतिहासिक किलों और पर्यटन एवं कृषि और इसके साथ ही अमरूद के लिए भी जाना जाता है.

