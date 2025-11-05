ETV Bharat / state

दिल्ली में गुरु नानक देव की 556वीं जयंती का भव्य उत्सव, गुरुद्वारों में सजे विशेष दीवान

गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं सत्य, सेवा और समानता को समाज में भाईचारे और एकता का संदेश देता है.

दिल्ली के गुरुद्वारों में सजे विशेष दीवान
दिल्ली के गुरुद्वारों में सजे विशेष दीवान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 5, 2025 at 2:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली दिल्ली में गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व उत्साह के साथ मनाया गया. राजधानी के सभी गुरुद्वारों में सुंदर सजावट की गई है. गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है. जगह-जगह कीर्तन दरबार सजाए गए. गली-मोहल्लों में गुरु बाणी के मधुर स्वर गूंजते रहे. गुरुद्वारों में लंगर का आयोजन किया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया.

छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी गुरु नानक देव के उपदेशों और उनके दिखाए मार्ग पर चलते नजर आए. शहर के अलग-अलग इलाकों में भव्य नगर कीर्तन निकाले गए, जिनमें सिख समुदाय के साथ-साथ अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हुए. इसी क्रम में झिलमिल स्थित सिख गुरुद्वारा सिंह सभा के नगर कीर्तन में गुरुद्वारा बंगला साहिब से आए पांच प्यारों ने विशेष सेवाएं दी.

दिल्ली में गुरु नानक देव की 556वीं जयंती का भव्य उत्सव (ETV Bharat)

नगर कीर्तन के दौरान सेवादार अंग्रेज सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव जी ने सदैव सत्य बोलने, गुरबाणी पढ़ने और ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाने का संदेश दिया. उन्होंने कहा, “गुरु नानक जी ने हमें सिखाया कि सच के रास्ते पर चलना ही असली धर्म है. आज जब छोटे-छोटे बच्चे भी इस परंपरा में भाग ले रहे हैं, यह हमारे समाज और संस्कृति के लिए गर्व की बात है.''

छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी गुरु नानक देव के उपदेशों और उनके दिखाए मार्ग पर चलते नजर आए.
छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी गुरु नानक देव के उपदेशों और उनके दिखाए मार्ग पर चलते नजर आए. (ETV Bharat)

श्रद्धालु हरजीत सिंह गिल ने बताया, ''वे गुरु नानक देव जी के उस उपदेश से सबसे अधिक प्रभावित हैं जिसमें उन्होंने कहा था, मेहनत की कमाई करो और उसे दूसरों के साथ बांटकर खाओ. यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, जब समाज में एकता और मानवता की भावना को मजबूत करने की जरूरत है.''

जगह-जगह कीर्तन दरबार सजाए गए. गली-मोहल्लों में गुरु बाणी के मधुर स्वर गूंजते रहे.
जगह-जगह कीर्तन दरबार सजाए गए. गली-मोहल्लों में गुरु बाणी के मधुर स्वर गूंजते रहे. (ETV Bharat)

वहीं, श्रद्धालु दलजीत सिंह ने कहा कि गुरु नानक जयंती केवल सिख समुदाय का नहीं बल्कि पूरे समाज का पर्व बन चुका है. जब नगर कीर्तन शहर की सड़कों से गुजरता है, तो हर धर्म और वर्ग के लोग श्रद्धा भाव से सेवा में शामिल होते हैं. उन्होंने कहा,“ गुरु नानक देव जी ने सबको समानता, प्रेम और सच्चाई का मार्ग दिखाया, उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता को दिशा देती है.

दिल्ली में गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व उत्साह के साथ मनाया गया.
दिल्ली में गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व उत्साह के साथ मनाया गया. (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

  1. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सिख तीर्थयात्रियों का जत्था पाकिस्तान रवाना, श्री गुरु नानक देव जी की जयंती समारोह में होंगे शामिल
  2. दिल्ली के गुरु पर्व को लेकर गुरुद्वारों में तैयारियां जोरों पर, हो रही है भव्य सजावट

TAGGED:

PRAKASH PARV
KARTIK PURNIMA 2025
कार्तिक पूर्णिमा
गुरु नानक देव प्रकाश पर्व
GURU NANAK JAYANTI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.