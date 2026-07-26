धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरगुजा में मना जश्न, राजीव भवन से संगम चौक तक निकाली गई रैली
कांग्रेस का कहना है कि प्रधान के इस्तीफे के बाद भी शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव होगा, ऐसा नहीं लगता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 26, 2026 at 7:50 AM IST
सरगुजा/बेमेतरा: अंबिकापुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरगुजा ज़िला कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को राजीव भवन से संगम चौक तक रैली निकालकर आतिशबाजी कर इस्तीफे के जश्न मनाया. मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस सहित पूरे देश मे छात्र आंदोलनरत थे. सरकार के अडिग रहने के कारण कांग्रेस ने आज पूरे देश के जिला मुख्यालय में मशाल रैली निकालने का निर्णय लिया था. हालांकि उसके पूर्व ही मांग पूर्ण होने पर कांग्रेस ने इसे विजय रैली का स्वरूप दे दिया.
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद निकाली रैली
रैली के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अनगिनत पेपर लीक के कारण छात्रों की आत्महत्या होने से पूरे देश मे छात्रों, उनके अभिभावकों और सामान्य नागरिकों में रोष था, नतीजा इस आंदोलन के रूप में उभरा जिसका बर्बरतापूर्ण तरीके से मोदी सरकार ने दमन का प्रयास किया. सरकार अगर इस्तीफे पर पहले निर्णय ले लेती तो उसकी इज्जत बच जाती. कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव ने कहा कि नीट पेपर लीक के उपरांत पेपर लीक, शिक्षा, रोजगार जैसे विषयों को लेकर हमारे सर्वोच्च नेता राहुल गांधी और कांग्रेस ने छात्र आंदोलन की नींव रखी और आज उस आंदोलन में एक प्रतीकात्मक विजय प्राप्त हुई है, लेकिन सुधार के रास्ते मे लंबा रास्ता बाकी है.
''ये एक ऐतिहासिक आंदोलन था''
नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कहा कि देश मे छात्रों ने अपनी एकजुटता से एक ऐतिहासिक आंदोलन किया जिसके नतीजे में सरकार को झुकना पड़ा है. पेपर लीक में अपनी जान गवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं छात्र एकता और उसकी सफलता को सलाम करता हूं. प्रदेश कांग्रेस महामंत्री द्वितेंद्र मिश्रा ने कहा कि इस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि यह सरकार शिक्षा और रोजगार को लेकर गंभीर होगी. यह एक छोटा कदम है, कांग्रेस युवाओं के हित में लड़ाई जारी रखेगी.
सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं: कांग्रेस
पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि सरकार के इस कदम से युवाओं का शिक्षा व्यवस्था में विश्वास कायम होगा, ऐसा होता नहीं दिखाई देता. इस सरकार ने दबाव में यह कदम उठाया है. इस सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं है.
बेमेतरा में भी मनाया गया इस्तीफे पर जश्न
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खुशी में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय मार्च निकाला. कांग्रेस का विजय मार्च शहर के प्रमुख मार्ग भारत माता चौक से शुरू होकर गांधी पार्क तक निकाला गया. कांग्रेस ने कहा कि यह विजय केवल किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि संघर्ष, एकता और देश की युवा व छात्र शक्ति की आवाज़ की जीत है. बेमेतरा युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रांजल तिवारी ने कहा कि यह विजय मार्च उन करोड़ों छात्रों, युवाओं और संघर्षरत कार्यकर्ताओं को समर्पित है, जिन्होंने लगातार पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में फैली अव्यवस्थाओं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ आवाज़ बुलंद की
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