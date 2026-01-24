ETV Bharat / state

शिवहर अदौरी–खोरी पकड़ पुल की मंजूरी मिलने पर जश्न, सांसद लवली आनंद ने बांटी मिठाइयां

शिवहर में 70 साल पुरानी पुल की समस्या का समाधान हो गया. केंद्र सरकार ने अदौरी खोरी पुल को मंजूरी दे दी है-

पुल की मंजूरी मिलने की खुशी में शामिल सांसद लवली आनंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 24, 2026 at 2:19 PM IST

3 Min Read
शिवहर : बिहार के शिवहर में पुल की स्वीकृति मिलने पर स्थानीय ग्रामीण काफी खुश हैं और जश्न में लड्डू बांट रहे हैं. बता दें कि केंद्र सरकार ने अदौरी-खोरी पुल को बनाने की अनुमति दे दी है और सरकार ने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है.

पुल की मंजूरी मिलने पर जश्न : स्थानीय लोगों ने बताया कि वह इस पुल के लिए आजादी के बाद से ही संघर्ष में थे. लेकिन सांसद लवली आनंद और विधायक आनंद मोहन के प्रयासों के चलते इसमें तेजी आई. पुल के मंजूरी की खबर सुनकर ग्रामीणों ने पटाखे भी फोड़े.

शिवहर में पुल मिलने की मंजूरी का जश्न (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने बांटी मिठाई, फोड़े पटाखे : इस अवसर पर सांसद लवली आनंद स्वयं जनता के बीच पहुंचीं और लोगों को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की. चौक-चौराहों पर समर्थकों द्वारा आतिशबाजी की गई, वहीं ढोल-नगाड़ों और दुंदुभी की धुन पर लोग उत्साहित दिखाई दिए.

''अदौरी–खोरी पकड़ पुल यहां की जनता की पुरानी और जायज़ मांग थी अब इस पुल की स्वीकृति मिल चुकी है. सरकार की ओर से इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है. परियोजना से संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है. शीघ्र ही पुल का शिलान्यास भी किया जाएगा.''- लवली आनंद, सांसद

अदौरी खोरी पहुंची सांसद लवली आनंद (ETV Bharat)

'दशकों पुरानी समस्या का होगा समाधान' : ग्रामीणों ने बताया की पुल मंजूरी की खबर सुनकर बहुत खुशी हो रही है. कई दशकों से हमारी मांग लंबित थी. कितनी सरकारें आईं और गई लेकिन अब जाकर समस्या का समाधान हुआ है. सांसद लवली आंनद के प्रयास से गांव की इतनी बड़ी समस्या समाप्त होने वाली है. हमलोगों को बहुत ज्यादा ख़ुशी है.

पुल निर्माण के लिए चला लंबा संघर्ष : ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल के लिए हुए आंदोलन में कई लोगों की भूमिका रही है. विशेष रूप से गांव के संजय संघर्ष सिंह ने संकल्प लिया है कि जब तक पुल का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वे दाढ़ी नहीं कटवाएंगे.

पुल की मंजूरी मिलने की खुशी (ETV Bharat)

''यह समस्या अत्यंत जटिल है. पुल जितनी जल्दी बन जाए, उतना ही बेहतर होगा. इससे राहगीरों, किसानों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी. हर साल किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, धान की भारी क्षति होती है और कई परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति तक उत्पन्न हो जाती है. पुल बनने से सभी समस्याओं का समाधान होगा.''- पुष्कर कुमार, ग्रामीण

स्थानीय लोगों ने पहुंचकर मनाया जश्न : कार्यक्रम में पूर्व सांसद आनंद मोहन, सांसद प्रतिनिधि नंदलाल सिंह, अजीत कुमार सिंह, पप्पू सिंह, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जिला संयोजक पप्पू, दीनबंधु सिंह, सतीश कुमार, विश्वजीत सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता एवं हजारों ग्रामीण उपस्थित रहे.

शिवहर में पुल
अदौरी खोरी पुल
CELEBRATIONS IN SHEOHAR
SHEOHAR ADAURI KHORI
SHEOHAR ADAURI KHORI BRIDGE

संपादक की पसंद

