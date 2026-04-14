'अब अपराधी और माफिया का सफाया होगा..' सम्राट चौधरी के गांव में जमकर बंटी मिठाई
सम्राट चौधरी के गांव लखनपुर में भारी उत्साह है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब बिहार से अपराधियों का सफाया होगा.
Published : April 14, 2026 at 8:57 PM IST
मुंगेर: बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने के बाद जैसे ही सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की खबर सामने आई, उनके पैतृक गांव लखनपुर में खुशी की लहर दौड़ गई. गांव के लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया. बुधवार को सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेंगे.
तारापुर में जश्न का माहौल: सम्राट चौधरी तारापुर के लखनपुर के निवासी हैं और तारापुर से विधायक भी हैं. ऐसे में तारापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की. गांव में जगह-जगह जश्न का माहौल देखने को मिला. युवाओं और बुजुर्गों ने एक साथ मिलकर पटाखे जलाए. लोगों का कहना है कि यह पूरे गांव के लिए गर्व का पल है कि उनके गांव का बेटा आज राज्य की कमान संभाल रहा है.
'माफिया और अपराधियों की खैर नहीं': बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गौतम राज ने कहा कि पहली बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है. हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो तारापुर के विधायक भी हैं, अब मुख्यमंत्री बनेंगे. जिस समय गृहमंत्री बने, उस समय देखा गया कि कैसे राज्य में बदलाव आए. अपराधियों की खैर नहीं थी. आज सम्राट चौधरी बिहार की गद्दी संभालेंगे, इसके बाद माफिया और अपराधियों का सफाया हो जाएगा.
"तारापुर के विकास के साथ-साथ पूरे बिहार का विकास होगा. बिहार में माफिया और गुंडाराज खत्म होगा. बिहार की गद्दी पर तारापुर का बेटा बैठेगा. अब बिहार देशभर ही नहीं बल्कि विश्व में अपना नाम करेगा." -गौतम राज, जिलाध्यक्ष, बीजेपी युवा मोर्चा, मुंगेर
'बिहार को संवारने का काम करेंगे सम्राट': स्थानीय लोगों को पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद सम्राट चौधरी अपने पैतृक गांव और क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई देंगे. ग्रामीणों का कहना है कि अब उनके इलाके में सड़क, पानी, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का काम तेजी से पटरी पर लौटेगा.
'अपराधमुक्त होगा राज्य': बीजेपी नेता राजकिशोर सिंह ने विश्वास जताते हुए कहा कि, 'सम्राट चौधरी बिहार की सूरत बदलने का काम करेंगे. अब प्रदेश में विकास की गति तेज होगी और वे राज्य को पूरी तरह अपराध मुक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे. तारापुर के साथ-साथ पूरे बिहार का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता होगी.'
युवा नेता शिवाजी सिंह: अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'आज तारापुर के लोगों में एक अलग ही उत्साह है. लंबे समय के इंतजार के बाद हमें यह गौरवपूर्ण मौका मिला है. तारापुर सम्राट चौधरी का घर है और यहां का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है. इस खबर मात्र से पूरे गांव में खुशी की लहर है. हमें पूरा यकीन है कि अब हमारे क्षेत्र का विकास दोगुनी रफ्तार से होगा.'
बीजेपी नेता जगत नारायण सिंह ने इसे एक ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार और तारापुर के हर निवासी के लिए गर्व की बात है. वे दिन-रात मेहनत कर बिहार के विकास को नई पहचान देंगे. सम्राट चौधरी के नेतृत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का अटूट विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त है, जिससे बिहार की उन्नति का रास्ता साफ होगा.
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