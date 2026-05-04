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बंगाल और असम में बीजेपी की बंपर जीत पर कवर्धा में जश्न, भावना बोहरा बोलीं, उल्टा करके सीधा करने का समय आ गया

बंगाल और असम में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है. कवर्धा में इस जीत पर जश्न मनाया गया.

The Kawardha Connection to the Assam-Bengal Victory
असम बंगाल जीत का कवर्धा कनेक्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 4, 2026 at 9:43 PM IST

2 Min Read
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कवर्धा: पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है. तीनों राज्यों में जीत का जश्न अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के कार्यकर्ता मना रहे हैं. इस कड़ी में कवर्धा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस शानदार विजय पर सेलिब्रेट किया. कवर्धा शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया. शहर के विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ता जमा हुए और ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते-गाते हुए अपनी खुशी जाहिर की. इस दौरान आतिशबाजी की गई और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का उत्सव मनाया गया.

बंगाल की जीत का कवर्धा कनेक्शन

कवर्धा में यह जश्न इसलिए भी खास रहा क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में जिले से भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा पंडरिया विधायक भावना बोहरा को पार्टी की ओर से प्रचार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी. दोनों नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया था. कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके प्रयासों का सकारात्मक असर चुनाव परिणामों में दिखाई दे रहा है.

कवर्धा में बीजेपी का जश्न (ETV BHARAT)

चुनाव प्रचार से लौटते समय ही विधायक भावना बोहरा ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत को लेकर भरोसा जताया था. अब परिणाम सामने आने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बंगाल में लंबे समय से कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी और आम जनता कई तरह की समस्याओं से जूझ रही थी. अब बीजेपी की जीत के बाद इस तरह की समस्याओं से जनता का निजात मिल सकेगी.

इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने सही निर्णय लिया है. आने वाले समय में वहां सुशासन स्थापित होगा और लोगों की समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जाएगा. यह परिणाम जनता के विश्वास और भाजपा की विकासोन्मुख नीतियों की जीत है. अब बंगाल में गुंडों को उल्टा करके सीधा करने का समय आ गया है- भावना बोहरा, बीजेपी विधायक

बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद

इस जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं. बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह जीत देश के विभिन्न राज्यों में पार्टी के प्रति बढ़ता समर्थन, सुशासन, विकास और पारदर्शिता की नीतियों का नतीजा है. कार्यकर्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी और बेहतर प्रदर्शन करेगी.

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