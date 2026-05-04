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पश्चिम बंगाल चुनाव में खिला कमल तो छत्तीसगढ़ में जश्न, बीजेपी कार्यकर्ता में खुशी की लहर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं.

Celebrations in Chhattisgarh
दुर्ग में बीजेपी का जश्न (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 4, 2026 at 4:20 PM IST

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दुर्ग: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना जारी है. रुझानों में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है. पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं. दुर्ग जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर जश्न मनाया. भिलाई के सुपेला में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए. सभी कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर बीजेपी की जीत को सेलिब्रेट किया.

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत, दुर्ग में जश्न

भाजपा के संभाग प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए कहा कि यह सनातन की जीत है. उन्होंने कहा कि देश में सनातन विरोधी राजनीति अब नहीं चलेगी और जनता ने इसका स्पष्ट संदेश दिया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को तीन-चौथाई बहुमत मिल रहा है, जबकि अन्य राज्यों में भी पार्टी का प्रदर्शन मजबूत रहा है.

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर दुर्ग में जश्न (ETV BHARAT)

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की यह जीत कार्यकर्ताओं के समर्पण और बलिदान का परिणाम है. बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, जिससे संगठन में नया जोश आया और जनता ने ममता बनर्जी सरकार को जवाब देने का मन बना लिया- रिकेश सेन, वैशाली नगर से बीजेपी के विधायक

बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई

भाजपा कार्यकर्ता भोजराज सिन्हा ने भी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मेहनत का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि देशभर में भाजपा के पक्ष में माहौल बना है और यह जीत उसी का प्रमाण है. काफी अरसे से बीजेपी पश्चिम बंगाल में लगातार संघर्ष कर रही थी. आज हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है.

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