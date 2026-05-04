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पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में बीजेपी की दमदार जीत पर छत्तीसगढ़ में जश्न, भाजपा कार्यालय में मनी होली और दिवाली

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है. बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में बीजेपी की जीत पर छत्तीसगढ़ में जश्न मना.

Celebrations At Raipur BJP Office
रायपुर बीजेपी ऑफिस में जश्न (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 4, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: सोमवार को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए. असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं. पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में बीजेपी को दमदार जीत मिली है. सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हो रही है. पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में जीत पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं. राजधानी रायपुर के बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर खुशियां मनाई.

बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे के साथ जीत की खुशी को लेकर जश्न मनाया. एक दूसरे को मिठाई खिलाई. इसके साथ ही लोग इस जश्न को झालमुड़ी खाकर भी इंजॉय कर रहे हैं. रायपुर के भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी इस जश्न में हिस्सा लिया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि पिछले 15 -20 सालों से पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के कुशासन से त्रस्त हो चुकी थी. इसलिए वहां की जनता ने भाजपा पर भरोसा किया. इसी वजह से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जीत का परचम लहराया. उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, पांडिचेरी और तमिलनाडु की तमाम जनता को साधुवाद दिया.

बंगाल में जीत का जश्न मनाते बीजेपी कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

पीएम मोदी की अगुवाई में मिली जीत- किरण सिंहदेव

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा को जीत मिली है. लंबे समय से लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में बैठकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से रणनीति और योजना बनाई सबको साथ में लिया. पश्चिम बंगाल की जनता पिछले 15-20 सालों से त्रस्त थी. तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से उनको यह विश्वास हो चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही पश्चिम बंगाल का विकास हो सकेगा या फिर पश्चिम बंगाल में एक अच्छा वातावरण बनेगा. इस दिशा में वहां की जनता ने भी सहयोग किया. विश्वास प्रकट किया. उसके लिए मैं जनता का अभिनंदन करता हूं.

Celebrations in Raipur over BJP victory
विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर रायपुर में जश्न (ETV BHARAT)
BJP State President Kiran Singh Deo celebrating
जश्न मनाते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव (ETV BHARAT)

पश्चिम बंगाल, असम, पांडिचेरी और तमिलनाडु वहां की तमाम जनता को साधुवाद. वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके दिलों में राज करते हैं जो कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं. यही वजह है कि आज पूरा देश झालमुड़ी खा रहा है. यह उसी का परिणाम है- किरण सिंहदेव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़

Celebrations At Raipur BJP Office
रायपुर बीजेपी कार्यालय में जश्न (ETV BHARAT)

पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में दमदार रुप से कमल खिला है. इससे बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं. बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में जश्न मना रहे हैं. इस जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है.

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