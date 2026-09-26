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एशियन गेम्स में नंदिनी शर्मा के गोल्ड जीतने पर चंडीगढ़ में जश्न, टेस्ट और ओडीआई डेब्यू के लिए कर रही है प्रैक्टिस

गोल्ड पर 3 करोड़ की नजर: 2023 में संशोधित चंडीगढ़ स्पोर्ट्स पॉलिसी में एशियन गेम्स या पैरा एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल के लिए 3 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार का प्रावधान है. नंदिनी इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं, हालांकि अभी प्रशासन की ओर से उन्हें राशि देने की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है.

एशिया कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हरायाः नंदिनी के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले वह भारतीय टीम के साथ महिला एशिया कप का खिताब भी जीत चुकी हैं. 13 सितंबर को खेले गए एशिया कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया था. एशियन गेम्स में नंदिनी ने तीन मुकाबले खेले और बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में 25 रन देकर तीन विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

चंडीगढ़: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के साथ चंडीगढ़ की क्रिकेटर नंदिनी शर्मा ने भी शहर के नाम एक बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है. जापान के आइची-नागोया में खेले गए फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. नंदिनी इस भारतीय टीम का हिस्सा रहीं और इसके साथ ही वह एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली चंडीगढ़ की पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं.

जब सलेक्ट हुई थी मैंने सोचा नहीं था. भगवान की कृपा से मैं यहां तक पहुंची, हूं. आर्थिक परेशानी तो सब परिवार में होती है. इसके बाद भी हर स्तर पर मेरे परिवार और वेल विशर्स ने सपोर्ट किया. साथ ही मेरे ट्रनर्स, टीम के सदस्यों और ग्राउंड स्टाफ ने हर स्टेज में सपोर्ट किया. अभी मेरा लक्ष्य टेस्ट और ओडीआई डेब्यू करने का है. अपने स्कील को सुधार करने के लिए मैं खाली समय में भुवनेश्वर कुमार और बुमराह जैसे प्लेयर्स की वीडियो देखती हूं. -नंदनी शर्मा, क्रिकेटर

राष्ट्रीय टीम में जगह मजबूत करने का मौकाः नंदिनी की कहानी चंडीगढ़ के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उनका सफर शहर की स्थानीय क्रिकेट से शुरू होकर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा है. इस साल उन्हें भारतीय टीम में जगह मिलने के बाद उन्होंने लगातार खुद को साबित किया. महिला क्रिकेट में उनकी तेज गेंदबाजी ने उन्हें राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह मजबूत करने का मौका दिया.

'एसोसिएशन के लिए गर्व का विषय': एशियन गेम्स के गोल्ड के बाद चंडीगढ़ के क्रिकेट जगत में भी इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है. UT क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष संजय टंडन ने नंदिनी की उपलब्धि को शहर और एसोसिएशन के लिए गर्व का विषय बताया. उनके मुताबिक कम समय में दो बड़े अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतना नंदिनी की मेहनत, अनुशासन और निरंतरता को दिखाता है.

छात्रवृत्ति और नकद पुरस्कार पर फोकसः नंदिनी की सफलता ऐसे समय में सामने आई है. जब चंडीगढ़ प्रशासन खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स सुविधाओं और पुरस्कार व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रहा है. प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू होने के बाद दो वर्षों में खिलाड़ियों को करीब 37 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति और नकद पुरस्कार दिए जा चुके हैं.

युवा क्रिकेटरों के लिए नई उम्मीदः नंदिनी की उपलब्धि का असर शहर के दूसरे युवा क्रिकेटरों पर भी पड़ने की उम्मीद है. स्थानीय स्तर से निकलकर भारतीय टीम तक पहुंचने और एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर गोल्ड जीतने की उनकी कहानी उन खिलाड़ियों के लिए उदाहरण बन सकती है, जो अभी चंडीगढ़ के मैदानों में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं.