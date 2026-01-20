ETV Bharat / state

नितिन नबीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर दिल्ली से लेकर रांची तक जश्न, प्रदेश कार्यालय में जमकर हुई आतिशबाजी, बंटी मिठाइयां

नितिन नबीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर दिल्ली से लेकर रांची तक बीजेपी नेताओं ने बधाई दी है.

Nitin Nabin BJP national president
नितिन नबीन के साथ आदित्य साहू (ETV Bharat)
रांची: नितिन नबीन भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे. बीजेपी में नए युग की शुरुआत के रूप में इसे माना जा रहा है. इधर भाजपा की कमान संभाले की खुशी में दिल्ली से लेकर रांची तक में जश्न का दौर दिनभर चलता रहा. भाजपा कार्यकर्ता और नेता उत्साहित होकर ना केवल आतिशबाजी की बल्कि लड्डू बांटकर एक दूसरे को बधाई दी.

प्रदेश भाजपा कार्यालय में मंगलवार शाम जमकर आतिशबाजी हुई. भाजपा नेता रमेश सिंह के नेतृत्व में लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी. मौके पर भाजपा नेता रमेश सिंह ने कहा कि नितिन नबीन के नेतृत्व में पार्टी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी. इस दौरान पार्टी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय के समक्ष उपस्थित थे.

नितिन नबीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर रांची में जश्न (ETV Bharat)
प्रदेश भाजपा नेताओं ने दी बधाई

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने आज नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी. दिल्ली में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर आदित्य साहू ने कहा कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भाजपा को नई ऊर्जा मिलेगी. देश की युवा शक्ति करोड़ों की संख्या में सक्रिय रूप से पार्टी से जुड़कर प्रधानमंत्री जी के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में योगदान करेगी. उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष लगाव है. झारखंड उनकी जन्मभूमि है इसलिए झारखंड के कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह है.

Nitin Nabin BJP national president
रांची में आतीशबाजी (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नितिन नबीन जी के कुशल नेतृत्व में सर्व स्पर्शी सर्वव्यापी भाजपा और मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि आने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा मजबूती के साथ जनता का विश्वास हासिल करेगी.

Nitin Nabin BJP national president
रांची में आतीशबाजी (ETV Bharat)

राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं देने वालों में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, पीएन सिंह, अभयकांत प्रसाद, डॉ दिनेशानंद गोस्वामी, यदुनाथ पांडेय, डॉ रवींद्र कुमार राय,प्रदेश महामंत्री एवम सांसद डॉ प्रदीप वर्मा, मनोज कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, विकास प्रीतम, बालमुकुंद सहाय, गणेश मिश्र, सहित झारखंड के सभी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य शामिल हैं.

