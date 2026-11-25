204 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने उड़या गर्दा... घर पर आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर मना जश्न
Vaibhav Sooryavanshi World Record:वैभव सूर्यवंशी के ऐतिहासिक दोहरे शतक पर उनके घर में जश्न का माहौल है. लोगों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया.रिपोर्ट-सुमन
Published : November 25, 2026 at 7:26 AM IST
समस्तीपुर: बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में तूफानी पारी खेलते हुए 28 गेंदों में शतक और 52 गेंदों में दोहरा शतक बनाकर एक बार फिर इतिहास रचा है. उनकी इस ऐतिहासिक पारी के बाद उनके पैतृक गांव में आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया.
पैतृक गांव में जश्न
वैभव के पैतृक गांव ताजपुर के मोतीपुर में त्योहार जैसा माहौल है. ऐतिहासिक जीत की खबर मिलते ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा गया. सभी का मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया. परिजनों के चेहरे खुशी से खिले हुए नजर आए.
यूएई से था मुकाबला
कतर की राजधानी दोहा में मंगलवार को एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में इंडिया-ए और यूएई के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की. इंडिया-ए ने अपने आखिरी ग्रुप-बी मुकाबले में यूएई का सामना किया और इस शानदार जीत का पूरा श्रेय वैभव सूर्यवंशी को जाता है.
वैभव ने तोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड
250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 28 गेंदों में शतक बनाकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेक फ्रेजर-मैकगर्क (29 गेंद) का रिकॉर्ड तोड़ दिया और लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए.
एक के बाद तोड़े रिकॉर्ड
250 रनों का पीछा करने उतरे अभिषेक शर्मा के आउट होने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी पिच पर टिके रहे और तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी. उन्होंने मात्र 16 गेंदों में अपने पहले 50 रन पूरे किए और इसके बाद अगले 12 गेंदों में दूसरा अर्धशतक जड़ते हुए शतक पूरा किया. साथ ही उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का कीर्तिमान रचा और 52 गेंदों में 200 रन पूरे करते हुए कुल 53 गेंदों में 204 रनों की पारी खेली.
''वैभव ने शानदार प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि उनका यह खेल आगे भी जारी रहेगा. उसकी जीत से हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है. उसकी मेहनत और प्रतिभा ने पूरे गांव को गौरवान्वित किया है''. - राजीव सूर्यवंशी, चाचा
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