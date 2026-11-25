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204 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने उड़या गर्दा... घर पर आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर मना जश्न

वैभव की ऐतिहासिक पारी पर घर में जश्न ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में तूफानी पारी खेलते हुए 28 गेंदों में शतक और 52 गेंदों में दोहरा शतक बनाकर एक बार फिर इतिहास रचा है. उनकी इस ऐतिहासिक पारी के बाद उनके पैतृक गांव में आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया.

पैतृक गांव में जश्न