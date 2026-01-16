बीएमसी चुनाव में जीत पर झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने परिणाम के पीछे बताई ये वजह

ETV Bharat / state

झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाते पार्टी के नेता और कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 16, 2026 at 9:59 PM IST

रांचीः महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत पर झारखंड में भाजपाइयों ने जश्न मनाया. इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय के समक्ष कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की. साथ ही जीत की खुशी में ढोल-नगाड़ों की थाप पर बीजेपी कार्यकर्ता झूमते नजर आए और मिठाइयां बांट कर खुशी का इजहार किया.

इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने महाराष्ट्र की जनता को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह जीत ऐतिहासिक है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत का रथ लगातार दौड़ रहा है. विकसित भारत के लिए गांव और शहर दोनों को सजाने-संवारने की जरूरत है. आज देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास की जीत है. उन्होंने कहा कि विकास के लिए झारखंड की जनता तरस रही है. उन्होंने आगामी बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की जीत का दावा किया. साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड के निकाय चुनाव में भी भाजपा कार्यकर्ता ही परचम लहराएंगे. उन्होंने कहा कि झारखंड नगर निकाय की जनता हेमंत सरकार से उब चुकी है.

विकास से ही विकसित भारत बनेगा-बाबूलाल

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज देश में जनता विकास चाहती है और विकास से ही विकसित भारत बनेगा. उन्होंने कहा कि यह विकास का सपना भाजपा और एनडीए ही पूरा कर सकती है यह जनता समझ चुकी है. सबका साथ-सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है. वहीं इस मौके पर भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि पूरे देश में भगवा की लहर है. जनता अब कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को मौका नहीं देना चाहती है. जनता का भरोसा भाजपा पर लगातार बढ़ रहा है.

Celebration At Jharkhand BJP Office
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं प्रदेश भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बीएमसी चुनाव परिणाम जैसा ही झारखंड का भी परिणाम होगा. इस मौके पर विधायक सीपी सिंह, प्रदेश मंत्री गणेश मिश्र, सरोज सिंह, हेमंत दास, शिवपूजन पाठक, वरुण साहू, अशोक बड़ाइक, सीमा सिंह, सत्यनारायण सिंह, मनोज मिश्रा, बलराम सिंह आदि नेता कार्यकर्ता मौजूद थे.

Celebration At Jharkhand BJP Office
आतिशबाजी करते भाजपा के कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

