BBMB पर फैसले को लेकर CM आवास में जश्न, सुक्खू बोले- 15 साल से अटके मामले में मिली जीत, सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति से हुआ संभव
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने BBMB से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक जीत करार दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 4:32 PM IST
शिमला: BBMB के एरियर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिलचल मुख्यमंत्री आवास से जश्न की तस्वीरें सामने आई. मुख्यमंत्री ने समर्थकों के साथ हिमाचल के हक में आए फैसले पर खुशी मनाई. इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी के एरियर के मामले में मिली जीत सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प का परिणाम है.
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के पक्ष में फैसला होने के बावजूद यह मामला करीब 15 साल से अटका हुआ था. साथ ही मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने समय पर जवाब दाखिल नहीं किए और अदालत से बार-बार अगली तारीख लेती रही. कई मामलों में डेढ़-डेढ़ साल तक सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए गए.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बीबीएमबी के बकाया एरियर को लेकर अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ी गई. इस पूरे मामले की पटकथा किशाऊ बांध समझौते से जुड़ी है. 16 दिसंबर को समझौते से पहले उन्होंने पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया था कि हिमाचल प्रदेश किशाऊ बांध समझौते पर तभी आगे बढ़ेगा, जब हरियाणा सरकार बीबीएमबी के एरियर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करेगी. साथ ही केंद्र सरकार हरियाणा को इसके लिए तैयार करेगी".
CM सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि उन्होंने कई बार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की और प्रदेश के अधिकारियों ने भी ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष हिमाचल का पक्ष रखा. हर बार प्रदेश सरकार की ओर से यही शर्त रखी गई कि पहले बीबीएमबी के एरियर का मामला सुलझाया जाए. उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करने पर सहमति जताई, जबकि पंजाब सरकार ने पहली और दूसरी पेशी पर एफिडेविट दाखिल नहीं किया. पंजाब ने बिजली की अवधि 30 साल तक बढ़ाने की बात जरूर कही थी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी की जरूरत है और इसी स्थिति को समझते हुए हिमाचल ने किशाऊ बांध समझौते को अपने अधिकारों की लड़ाई से जोड़ा. उन्होंने दावा किया कि यदि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होती तो हिमाचल को भी उत्तराखंड की तरह किशाऊ बांध समझौते की शर्तें स्वीकार करनी पड़ सकती थीं. लेकिन प्रदेश सरकार ने अपने हितों से समझौता किए बिना बीबीएमबी के एरियर के मामले में हिमाचल के पक्ष को मजबूत किया.
CM सुक्खू ने कहा कि यदि सरकार की इच्छाशक्ति कमजोर होती तो बीबीएमबी के एरियर का मामला अगले 20 साल तक भी लटक सकता था. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जब सरकार प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हो तो उसका समर्थन भी किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने इस जीत को प्रदेश सरकार की चौथी बड़ी उपलब्धि बताते हुए इसका श्रेय हिमाचल की जनता को दिया.
उन्होंने बताया कि अब इस राशि को प्रदेश के खजाने में लाने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं शुरू कर दी गई हैं. यदि बिजली छह रुपये प्रति यूनिट की दर से बेची जाती है तो हिमाचल प्रदेश को करीब 500 करोड़ रुपये मिल सकते हैं. हालांकि, सरकार की कोशिश है कि बिजली का अधिकतम मूल्य मिले, जिससे प्रदेश के खजाने में करीब 1,000 करोड़ रुपये तक की राशि आ सके.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने सरकार को पांच साल के लिए केवल सत्ता नहीं, बल्कि राज्य की संपदा और संसाधनों के संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है. सरकार ने आपदा और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हुए प्रदेश के हितों की रक्षा की है. उन्होंने कहा कि सच की लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है. बीबीएमबी के मामले में मिली सफलता प्रदेश की जनता और सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति की जीत है.
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