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BBMB पर फैसले को लेकर CM आवास में जश्न, सुक्खू बोले- 15 साल से अटके मामले में मिली जीत, सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति से हुआ संभव

BBMB पर फैसले को लेकर CM आवास में जश्न ( ETV Bharat )

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के पक्ष में फैसला होने के बावजूद यह मामला करीब 15 साल से अटका हुआ था. साथ ही मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने समय पर जवाब दाखिल नहीं किए और अदालत से बार-बार अगली तारीख लेती रही. कई मामलों में डेढ़-डेढ़ साल तक सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए गए.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बीबीएमबी के बकाया एरियर को लेकर अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ी गई. इस पूरे मामले की पटकथा किशाऊ बांध समझौते से जुड़ी है. 16 दिसंबर को समझौते से पहले उन्होंने पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया था कि हिमाचल प्रदेश किशाऊ बांध समझौते पर तभी आगे बढ़ेगा, जब हरियाणा सरकार बीबीएमबी के एरियर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करेगी. साथ ही केंद्र सरकार हरियाणा को इसके लिए तैयार करेगी". CM सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि उन्होंने कई बार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की और प्रदेश के अधिकारियों ने भी ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष हिमाचल का पक्ष रखा. हर बार प्रदेश सरकार की ओर से यही शर्त रखी गई कि पहले बीबीएमबी के एरियर का मामला सुलझाया जाए. उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करने पर सहमति जताई, जबकि पंजाब सरकार ने पहली और दूसरी पेशी पर एफिडेविट दाखिल नहीं किया. पंजाब ने बिजली की अवधि 30 साल तक बढ़ाने की बात जरूर कही थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी की जरूरत है और इसी स्थिति को समझते हुए हिमाचल ने किशाऊ बांध समझौते को अपने अधिकारों की लड़ाई से जोड़ा. उन्होंने दावा किया कि यदि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होती तो हिमाचल को भी उत्तराखंड की तरह किशाऊ बांध समझौते की शर्तें स्वीकार करनी पड़ सकती थीं. लेकिन प्रदेश सरकार ने अपने हितों से समझौता किए बिना बीबीएमबी के एरियर के मामले में हिमाचल के पक्ष को मजबूत किया.