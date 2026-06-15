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यात्री सुविधा दिवस: बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उत्सव, तिलक लगाकर और पौधा देकर यात्रियों का स्वागत

यात्री सुविधा दिवस रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत ( Etv Bharat )