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यात्री सुविधा दिवस: बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उत्सव, तिलक लगाकर और पौधा देकर यात्रियों का स्वागत

रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस को लेकर उत्सव मनाया गया. जहां पारंपरिक तरीके से हवाई यात्रियों का स्वागत किया गया.

Celebrations at Birsa Munda Airport in Ranchi on Passenger Facilitation Day
यात्री सुविधा दिवस रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 15, 2026 at 11:26 PM IST

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रांचीः यात्री सुविधा दिवस (Passenger Facilitation Day) के अवसर पर रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में सोमवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.

इस मौके पर एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से यात्रियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. रांची पहुंचने वाले यात्रियों को तिलक लगाकर तथा पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया. पूरे दिन एयरपोर्ट परिसर में सांस्कृतिक, सामाजिक और जागरुकता से जुड़े कार्यक्रमों की रौनक देखने को मिली.

इस कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम् गीत के साथ हुई. एयरपोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया. यात्री सुविधा दिवस के तहत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया गया. वहीं स्वच्छता के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष सफाई अभियान भी संचालित किया गया.

जानकारी देते एयरपोर्ट निदेशक (ETV Bharat)

रांची एयरपोर्ट परिसर के विभिन्न हिस्सों में साफ-सफाई की गई और यात्रियों को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया गया. स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से रक्तदान शिविर और नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन किया गया. कर्मचारियों और यात्रियों ने इन शिविरों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. कई लोगों ने रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई, जबकि बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई.

एयरपोर्ट परिसर में आकर्षक सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया, जहां यात्रियों ने तस्वीरें खिंचवाकर इस विशेष दिन को यादगार बनाया. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए छऊ नृत्य का आयोजन किया गया. कलाकारों की प्रस्तुति ने यात्रियों और आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें झारखंड की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया.

Celebrations at Birsa Munda Airport in Ranchi on Passenger Facilitation Day
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस को लेकर कार्यक्रम (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों की भी सक्रिय भागीदारी रही. छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों और जागरुकता कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित भी किया गया.

इस अवसर पर एयरपोर्ट की व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाले सफाईकर्मियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया. इसके अलावा विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी उनके योगदान के लिए सम्मान दिया गया. एयरपोर्ट प्रशासन ने इसे कर्मचारियों के प्रति सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बताया. सुबह की पहली उड़ान से लेकर शाम तक एयरपोर्ट परिसर में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा. यात्रियों ने भी विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया और आयोजन की सराहना की.

इस दौरान एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई. हाल के दिनों में प्रतीक्षालय में बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियों और पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर शिकायतें सामने आई थीं. इसे देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने अतिरिक्त कुर्सियां उपलब्ध कराई हैं और पेयजल व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया है.

एयरपोर्ट निदेशक विनोद कुमार ने कहा कि यात्री सुविधा दिवस का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करना और उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता दिखाना है. उन्होंने बताया कि यात्रियों की ओर से प्राप्त सुझावों और शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए बैठने और पेयजल की व्यवस्था में सुधार किया गया है. आगे भी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे.

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