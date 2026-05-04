BJP दफ्तर में होली-दिवाली एक साथ, बंगाल फतह के बाद बिहार में जबरदस्त जश्न
बंगाल में बीजेपी की जीत से बिहार के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. एक साथ होली-दिवाली मन रही है.
Published : May 4, 2026 at 5:39 PM IST
पटना: बिहार में यूं तो त्योहारों का मौसम नहीं है लेकिन जब सियासत में राजनीतिक उलट फेरे होते हैं तो माहौल उत्सव सा हो जाता है. बंगाल में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा के प्रदेश कार्यालय में नजर उत्सव सा था. मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन कर रहे थे.
एक साथ मनी दिवाली और होली: बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता अपने-अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं. कुछ कार्यकर्ता झालमुड़ी बांट रहे थे तो कुछ कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे थे. उसी समय महिलाएं एक-दूसरे को गुलाल लगा रहीं थीं. वहीं, युवा कार्यकर्ता आतिशबाजी करने में जुटे थे. मुख्य द्वार पर जमकर आतिशबाजी की गई और दिन में दिवाली जैसा माहौल हो गया.
बंगाल में सपना सच हुआ: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि आज श्यामा प्रसाद का सपना सच हुआ है. बंगाल में हम लोगों ने अथक प्रयास से कमल खिलाने का प्रयास काम किया है. हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत और बलिदान के बाद बंगाल में हमें सत्ता हासिल हुई है.
"बंगाल में टीएमसी के गुंडे वोट छाप देते थे और लोगों को वोट गिरने नहीं देते थे. मैं धन्यवाद करता हूं चुनाव आयोग का, जिनके प्रयासों से बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए और तमाम लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया. आज बंगाल की जनता को जब वोट डालने का मौका मिला तो ममता बनर्जी का सूपड़ा साफ हो गया."- संजय सरावगी, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी
श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना सच: बंगाल में भाजपा को सरकार में आने में लगभग 50 साल लग गए और लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद बंगाल में कमल खिला है. पार्टी के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना भी सच हुआ है. भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने 200 के आसपास सीटें दी है. बिहार भाजपा के लिए भी पश्चिम बंगाल चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां 3 महीने से डटे थे.
बंगाल में बीजेपी की जीत: वैसे तो अभी तक फाइनल नतीजे नहीं आए हैं लेकिन अब तक के रुझानों से साफ है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. 200 से अधिक सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी 80-85 पर सिमटती दिख रही है.
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