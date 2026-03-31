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उत्कल दिवस 2026: परंपरा, संस्कृति और सम्मान का भव्य संगम, राजभवन में आयोजन

राजभवन में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जा रहा है. इस आयोजन की पूरी तैयारी कर ली गई है.

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 31, 2026 at 6:11 PM IST

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रायपुर: 1 अप्रैल 2026 को उड़ीसा का 91वां स्थापना दिवस है. इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि होंगे. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अध्यक्षता करेंगे. वहीं छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री और नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत, रायपुर शहर के विधायक, नगर निगम रायपुर महापौर और सभी पार्षद भी मौजूद रहेंगे.

उत्कल दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम

उत्कल दिवस पर सांस्कृतिक दलों द्वारा उड़िया गीत, भजन, ओडिसी नृत्य, संबलपुरी नृत्य सहित कई प्रकार के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. वहीं समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का राज्यपाल के हाथों सम्मान भी किया जाएगा.

उत्कल दिवस पर कार्यक्रम (ETV BHARAT)

बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने दी जानकारी

रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि 1 अप्रैल को राज भवन में उत्कल दिवस मनाया जाएगा. 1 अप्रैल 1936 को उड़िया प्रांत का गठन हुआ था. उत्कल शिरोमणि मधुसूदन दास के अथक प्रयास से उड़िया बोलने की आजादी दिलाई गई थी.

पुरंदर मिश्रा ने बताया कि पूर्व में उड़ीसा बिहार बंगाल का भाग था. 1912 में बंगाल राज्य बनने से बिहार और उड़ीसा राज्य अलग हो गए. उसके बाद 1922 में बिहार बनने के बाद उड़ीसा अलग हो गया. सनातन काल से अगर उसकी चर्चा करें तो यह दक्षिण कोसल प्रदेश के नाम से जाना जाता है. 18 गढ़ छत्तीसगढ़ में और 18 गढ़ उड़ीसा में है. 1 अप्रैल के दिन नया प्रांत और भाषाई आजादी मिली थी.

पुरंदर मिश्रा ने कहा कि 1956 में जब विभाजन हुआ तो आंध्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड में अदल बदल हो गया. 35 लाख उड़िया भाषी लोग प्रदेश में रहते हैं. मैं उन सभी को बधाई देता हूं. भाषा को लेकर, प्रांत को लेकर जो उत्सव हो रहा है, उसमें सब शामिल होंगे.

इन जिलों में उत्कल समाज के लोगों की ज्यादा आबादी

पुरंदर मिश्रा ने बताया कि वैसे तो छत्तीसगढ़ का कोई कोना नहीं, जहां उत्कल समाज के लोग निवास नहीं करते हैं. सबसे ज्यादा जिन क्षेत्रों में इनकी आबादी है, उनमें

  • रायपुर, रायगढ़, जगदलपुर, कांकेर, कोंडागांव
  • दंतेवाड़ा, सारंगढ़, सरायपाली, बसना, पिथौरा
  • खल्लारी, महासमुंद, गरियाबंद, भिलाई
  • दुर्ग, जशपुर, कुनकुरी, लैलूंगा, तानाखार
  • पुसौर, सरिया, बरमकेला, सरगुजा
  • बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग सहित अन्य क्षेत्र शामिल

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