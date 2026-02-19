ETV Bharat / state

ताज महोत्सव में दिख रहा शिल्प, संस्कृति और स्वाद का संगम

केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और यूपी की महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने फीता काटकर उद्घाटन किया. ( ETV Bharat )

ताज महोत्सव में 500 स्टॉल हैं. जिनमें लघु भारत की झलक दिखेगी. ओडीओपी जोन में 50 जिलों के एक जिला-एक उत्पाद में चयनित आइटम्स के साथ ही खादी, जूट और हथकरघा के बेहतरीन उत्पाद की स्टॉल रहेंगी. कश्मीर की पश्मीना शॉल से लेकर बनारस की सिल्क तक यहां पर एक ही छत के नीचे पर्यटक और विजिटर्स को मिलेगी.

क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि इस बार फ्लावर शो भी महोत्सव स्थल पर ही होगा. महोत्सव परिसर के बीच में पीछे की ओर मुक्ताकाशीय मंच बनाया गया है. जहां पर चार हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की है.

ताज महोत्सव में इस बार खानपान, शॉपिंग और मनोरंजन के लिए अलग-अलग जोन बनाए जा रहे हैं. एंट्री के लिए फतेहाबाद रोड की ओर बना गेट है. जबकि, वीआईपी और महोत्सव में आने वाले कलाकारों की एंट्री पीछे के दो गेट से होगी.

ताज महोत्सव में हर साल देशभर के हस्तशिल्पी अपने उत्पाद लेकर आते हैं. जहां पर लजीज खानपान के साथ ही बच्चों के लिए झूले लगने लगे. हर शाम रंगारंग कार्यक्रम, गीत-संगीत, नृत्य, कला-संस्कृति के कार्यक्रम होते हैं.

उप्र पर्यटन विभाग विभाग की ओर से सन 1992 में आगरा के हस्त शिल्पियों को नया मंच और पर्यटकों को नया अनुभव कराने को 10 दिवसीय ताज महोत्सव की शुरूआत की थी. जो हर साल 18 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित होता है. कोरोना में ये ताज महोत्सव का आयोजन नहीं हुआ था.

बता दें कि पहली बार ताज महोत्सव का आयोजन शिल्पग्राम से दूर हो रहा है. जिसकी वजह शिल्पग्राम में यूनिटी मॉल का निर्माण कार्य है. जिसके लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड को चुना हैं. जहां पर 20 एकड़ जमीन पर 34 वें ताज महोत्सव का मंच सज गया है, जो शिल्पग्राम से करीब तीन गुना अधिक क्षेत्रफल हैं. जहां पर चार एकड़ जमीन पर पार्किंग की व्यवस्था है. फतेहाबाद रोड के गेट के साथ ही वीवीआईपी गेट पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है. वहां पर ही टिकट विंडो हैं. देर रात तक देशभर से आए हस्तशिल्पी अपनी स्टॉल सजाने में लगे रहे.

इस बार ताज महोत्सव की थीम 'वंदे मातरम: परंपरा एवं राष्ट्र गौरव' है. जिसके मुताबिक ही फतेहाबाद रोड स्थित 20 एकड़ में फैले टाटा ग्राउंड में मिनी भारत नजर आने लगा है. जहां पर देश की मशहूर शिल्प की चमक, कला की झलक और लजीज व्यंजनों का स्वाद दिखेगा. हर शाम बॉलीवुड कलाकार धमाल मचाएंगे तो स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिला है. मगर, उद्घाटन समारोह के दिन ही ताज महोत्सव में मुख्य मंच के सामने की कुर्सियां खाली रहीं. जिससे पर्यटन विभाग के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी अब खराब मौसम के सिर टीकरा फोड रहे हैं.

आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल के शहर आगरा में बुधवार देर शाम से 10 दिवसीय ताज महोत्सव का रंगागर शुभारंभ हुआ. केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और यूपी की महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने फीता काटकर उद्घाटन किया.

केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने किया शुभारंभ

ताज महोत्सव का उद्घाटन बुधवार देर शाम करीब साढे सात बजे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने किया. अस अवसर पर मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप सिंह, डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया के साथ अन्य लोग मौजूद रहे. उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ताज महोत्सव में मिनी भारत नजर आएगा.

देशभर से हस्तशिल्पी आए हैं. ताज महोत्सव वोकल फॉर लोकल की मुहिम को समर्पित है. ताज महोत्सव में कश्मीर की पश्मीना शॉल, बनारस की सिल्क समेत दूसरे प्रदेश के आइटम्स भी स्टॉल लगी है. कला और कलाकार को यह नया मंच मिलेगा. ताज महोत्सव की थीम वंदेमातरम है. जिससे लोगों में देश भक्ति की भावना और जगेगी.

ताज महोत्सव में गुदगुदाएंगे कृष्णा अभिषेक

ताज महोत्सव में इस बार कॉमेडी का रंग जमेगा तो पंजाबी तडका भी लगेगा. बॉलीवुड नाइट में सचिन-जिगर के सुरों की महफ़िल सजेगी. ताज महोत्सव समिति के सचिव व क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि ताज महोत्सव में बॉलीवुड नाइट बेहद खास रहेगी. जिसमें नीरज श्रीधर (बाँबे वाइकिंग्स), कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक अपनी कॉमेडी का तड़का लगाएंगे तो सचिन-जिगर की जोड़ी भीअपनी प्रस्तुति देगी.

सांस्कृतिक संध्या के कलाकारों का शिडयूल

19 फरवरी-2026: केंद्रीय हिंदी संस्थान और आकाशवाणी के सहयोग से कवि सम्मेलन एवं मुशायरा होगा.



20 फरवरी-2026: सूफी संध्या में अली ब्रदर्स साथी कलाकारों के साथ मुख्य मंच पर प्रस्तुति देंगे.



21 फरवरी-2026: बैंड संध्या में इंडियन ओशन बैंड नाइट प्रस्तुति होगी.



22 फरवरी-2026: बॉलीवुड नाइट में नीरज श्रीधर मुख्य मंच पर समां बांधेंगे.



23 फरवरी-2026: पंजाबी नाइट में परमिश वर्मा प्रस्तुति देंगी.



24 फरवरी-2026: भक्ति संध्या में माधवाज बैंड की ताज महोत्सव में प्रस्तुतियां होंगी.



25 फरवरी-2026: बॉलीवुड नाइट में मधुबंती बागची की प्रस्तुति होगी.



26 फरवरी-2026: कॉमेडी नाइट में कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक अपनी कॉमिक कॉमेडी से गुदगुदाएंगे.



26 फरवरी-2026: बॉलीवुड नाइट में सचिन-जिगर की जोड़ी अपनी प्रस्तुति देगी.



फतेहपुर सीकरी में ये होंगी प्रस्तुति

21 फरवरी-2026: कव्वाली संध्या में फतेहपुर सीकरी में निजामी बंधु प्रस्तुति देंगे.



बटेश्वर में ये होंगी प्रस्तुति

23 फरवरी-2026: भजन संध्या में बटेश्वर में मिश्रा बंधु मुख्य मंच पर प्रस्तुति देंगे.

50 रुपये रहेगा एंट्री टिकट

ताज महोत्सव समिति के सचिव व क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि ताज महोत्सव आयोजन समिति ने महोत्सव परिसर में एंट्री टिकट दर में कोई बदलाव नहीं किया है.

इस साल भी ताज महोत्सव में एंट्री टिकट 50 रुपये प्रति व्यक्ति रहेगी. तीन साल उम्र तक के बच्चों की फ्री एंट्री रहेगी. स्कूल ग्रुप में 50 बच्चों तक की एंट्री फीस 700 रुपये रहेगी. इसके साथ ही विदेशी पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी.

प्रो एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री