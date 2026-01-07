ETV Bharat / state

आल्हामाड़ा धाम में छेरता तिहार का भव्य आयोजन, रामविचार नेताम संग झूमे श्यामबिहारी जायसवाल

मनेंद्रगढ़ के बंजी स्थित आल्हामाड़ा धाम में छेरता तिहार का भव्य आयोजन हुआ.जिसमें प्रभारी मंत्री समेत स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने शिरकत की.

Shyambihari Jaiswal danced with Ramvichar
आल्हामाड़ा धाम में छेरता तिहार का भव्य आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 7, 2026 at 1:03 PM IST

3 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत बंजी स्थित आल्हामाड़ा धाम में पारंपरिक छेरता तिहार का भव्य आयोजन हुआ.धार्मिक आयोजन में जिले के प्रभारी एवं सहकारिता मंत्री रामविचार नेताम, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, प्रवासी भारतीय चन्द्रकांत पटेल, बीजेपी जिलाध्यक्ष चम्पादेवी पावले सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित थे.

पारंपरिक तरीके से की गई कार्यक्रम की शुरुआत

कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलन के साथ की गई. इसके बाद अतिथियों का स्वागत स्थानीय विद्यालय की छात्राओं ने पारंपरिक तरीके से किया. छेरता तिहार के अवसर पर पारंपरिक नृत्य, गीत एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

Shyambihari Jaiswal danced with Ramvichar
रामविचार नेताम संग झूमे श्यामबिहारी जायसवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोक संस्कृति की दिखी झलक

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की लोक संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक देखने को मिली. कार्यक्रम के अंत में सभा को संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि आने वाले समय में आल्हामाड़ा धाम परिसर में लगभग 40 लाख रुपये की लागत से सर्वसुविधायुक्त भवन का निर्माण कराया जाएगा. मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि इस भवन में समाज के लोगों के लिए ठहरने की समुचित व्यवस्था होगी.

Shyambihari Jaiswal danced with Ramvichar
आल्हामाड़ा धाम में छेरता तिहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भवन निर्माण में किसी भी तरह की नहीं होगी परेशानी

भवन के साथ ही दो स्टेज का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे भविष्य में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा मिल सके. इस भवन निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों को लेकर समाज को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. यदि आगे किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो समाज के लोग उन्हें या स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल को अवश्य याद करें. दोनों मंत्री मिलकर समस्याओं का शीघ्र निराकरण करेंगे.इस दौरान रामविचार नेताम में एसआईआर को लेकर भी बयान दिया.

आल्हामाड़ा धाम में छेरता तिहार का भव्य आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया है.जबकि इसका मकसद जो प्रवासी लोग हैं दूसरे राज्यों के लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़े थे,उन्हें सूची से बाहर करना था. ताकि सही वोटर लिस्ट सामने आ सके.लेकिन कांग्रेस ने इसका दुष्प्रचार किया और नकारात्मक चीजों को लेकर जनता के बीच में गई- रामविचार नेताम, कृषि मंत्री

कार्यक्रम के समापन पर मंत्रियों ने किया नृत्य

कार्यक्रम के समापन पर प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम एवं स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल मंच से उतरकर ग्रामीणों के बीच पहुंचे और मांदर लेकर पारंपरिक शैला नृत्य किया. मंत्रियों के साथ ग्रामीणों ने भी उत्साहपूर्वक नृत्य में भाग लिया, जिससे पूरे परिसर में उल्लास का माहौल बन गया. इस दौरान मंत्रियों ने उपस्थित ग्रामीणों को छेरता तिहार की शुभकामनाएं दीं. इस प्रकार ग्राम पंचायत बंजी के आल्हामाड़ा धाम में आयोजित छेरता तिहार का यह आयोजन सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत और जनप्रतिनिधियों के जनसरोकारों का जीवंत उदाहरण बना.

CHHERTA TIHAR IN ALHAMADA DHAM
SHYAMBIHARI JAISWAL DANCED
छेरता तिहार
आल्हामाड़ा धाम
CELEBRATION OF CHHERTA TIHAR

संपादक की पसंद

