ETV Bharat / state

आल्हामाड़ा धाम में छेरता तिहार का भव्य आयोजन, रामविचार नेताम संग झूमे श्यामबिहारी जायसवाल

आल्हामाड़ा धाम में छेरता तिहार का भव्य आयोजन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत बंजी स्थित आल्हामाड़ा धाम में पारंपरिक छेरता तिहार का भव्य आयोजन हुआ.धार्मिक आयोजन में जिले के प्रभारी एवं सहकारिता मंत्री रामविचार नेताम, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, प्रवासी भारतीय चन्द्रकांत पटेल, बीजेपी जिलाध्यक्ष चम्पादेवी पावले सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित थे.

पारंपरिक तरीके से की गई कार्यक्रम की शुरुआत

कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलन के साथ की गई. इसके बाद अतिथियों का स्वागत स्थानीय विद्यालय की छात्राओं ने पारंपरिक तरीके से किया. छेरता तिहार के अवसर पर पारंपरिक नृत्य, गीत एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

रामविचार नेताम संग झूमे श्यामबिहारी जायसवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोक संस्कृति की दिखी झलक

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की लोक संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक देखने को मिली. कार्यक्रम के अंत में सभा को संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि आने वाले समय में आल्हामाड़ा धाम परिसर में लगभग 40 लाख रुपये की लागत से सर्वसुविधायुक्त भवन का निर्माण कराया जाएगा. मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि इस भवन में समाज के लोगों के लिए ठहरने की समुचित व्यवस्था होगी.