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भामाशाह जयंती पर JDU कार्यालय में कार्यक्रम, नीतीश कुमार ने नेताओं से बजवायी ताली

भामाशाह जयंती पर जेडीयू कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जहां नीतीश कुमार ने नेताओं से ताली बजवाई.

Bhamashah Jayanti
जेडीयू कार्यालय में भामाशाह जयंती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 26, 2026 at 4:11 PM IST

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पटना: भामाशाह जयंती के मौके पर जेडीयू की ओर से पार्टी कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश कुमार का पार्टी कार्यालय में यह पहला कार्यक्रम था. इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निशांत भी शामिल हुए.

नीतीश कुमार ने नेताओं से बजवाई ताली: पहले नीतीश कुमार और बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव और पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए. कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने सबसे ताली भी बजवाया. नीतीश कुमार के जाने के बाद निशांत भी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे.

जेडीयू कार्यालय में भामाशाह जयंती (ETV Bharat)

निशांत भी कार्यक्रम में हुए शामिल: निशांत के पहुंचते ही पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता नाचने लगे और उनसे मिलने वालों का तांता लग गया . गीतों के माध्यम से भी निशांत की तारीफ की जा रही थी. 8 मार्च को निशांत जेडीयू में शामिल हुए हैं और उसके बाद से पार्टी के हर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं.

Bhamashah Jayanti
निशांत भी कार्यक्रम में शामिल (ETV Bharat)

भीमाशाह के योगदान की हुई चर्चा: जेडीयू नेता और नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले ललन सरार्फ की ओर से भामाशाह जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भीमाशाह के योगदान की चर्चा हुई और उनके त्याग को याद किया गया. 3 मई से निशांत बिहार का दौरा भी शुरू कर रहे हैं. पश्चिमी चंपारण से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और उसकी भी तैयारी चल रही है.

वहीं निशांत पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी अब प्रतिदिन फीडबैक ले रहे हैं. नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू कार्यालय में पहला कार्यक्रम था, जिसमें नीतीश कुमार के साथ निशांत भी शामिल हुए और इसके कारण पार्टी के न केवल कार्यकर्ता बल्कि नेता भी उत्साहित दिख रहे हैं.

"माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद हमेशा पार्टी के नेताओं को मिलता रहता है. वह चाहते हैं कि सब खुश रहे और पार्टी में बेहतर काम हो."- लेसी सिंह, विधायक, जनता दल यूनाइटेड

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