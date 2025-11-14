भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंतीः धरती आबा की जन्मस्थली उलिहातू में जश्न
पूरा झारखंड धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के जश्न में सराबोर है. वहीं खूंटी के उलिहातू में भी लोगों में उत्साह है.
Published : November 14, 2025 at 8:54 PM IST
खूंटीः धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पूरे राज्य में अत्यंत धूमधाम से मनाया जा रहा है.
इस राज्यव्यापी उत्सव की शुरुआत 11 नवंबर को हुई. कार्यक्रमों की श्रृंखला का सबसे बड़ा आयोजन 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में हो रहा है. इस भव्य समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के आसार हैं. इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे प्रस्तावित है.
इस समारोह के प्रारंभ में विशिष्ट अतिथि बिरसा ओड़ा पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे. इसके बाद वे बिरसा कॉम्प्लेक्स में स्थापित आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे. इन अतिथियों द्वारा स्टेडियम में बने मुख्य मंच पर भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों को सम्मानित किया जाएगा. साथ ही ढाई करोड़ रुपये की लागत से होने वाले बिरसा ओड़ा के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास भी किया जाएगा.
जिला भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम
इसके अलावा जिला भाजपा द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष में खूंटी कचहरी मैदान शनिवार को दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस कार्यक्रम में जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, पद्मभूषण कड़िया मुंडा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और पूर्व तोरपा विधायक कोचे मुंडा उपस्थित रहेंगे. साथ ही अनेक प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे.
वहीं एक अन्य कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शनिवार को उलिहातू जाएंगे. जहां भगवान बिरसा को माल्यार्पण के बाद एबीवीपी द्वारा आयोजित बिरसा संदेश यात्रा रथ का पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद अर्जुन मुंडा खूंटी में नगर भवन में बिरसा मुंडा के संदेश यात्रा के उदघाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे.
इसके बाद सभी अतिथि जनता को संबोधित करेंगे. मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए विशेष तैयारी है. पूरा उलिहातू परिसर आकर्षक रूप से सजाया गया है. इससे पहले शुक्रवार को आईजी, डीआईजी, डीसी, एसपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थल पर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की.
